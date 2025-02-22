新华社纽约2月21日电 综述｜疲弱经济数据拖累美国股市显著下挫

新华社记者刘亚南

由于近日接连公布的疲弱宏观数据和零售业增长放缓前景打压市场人气，美国纽约股市三大股指20日和21日连续下挫。

截至21日收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌748.63点，收于43428.02点，跌幅为1.69%；标准普尔500种股票指数下跌104.39点，收于6013.13点，跌幅为1.71%；纳斯达克综合指数下跌438.36点，收于19524.01点，跌幅为2.20%。而这三大指数在前一交易日已经分别下跌1.01%、0.43%和0.47%。

标普全球公司公布的初步数据显示，美国2月制造业和服务业综合景气指数为50.4，低于1月的52.7，为17个月以来低点。2月服务业景气指数为49.7，进入收缩区间，显著低于1月的52.9，为25个月以来低点。

密歇根大学公布的最终数据显示，美国2月消费者信心指数为64.7，而1月数值为71.7。消费者对一年后通胀预期从1月的3.3%大幅升至4.3%，达到2023年11月以来的最高水平。

此外，零售巨头沃尔玛公司20日发布的财报显示，虽然该公司2025财年（截至今年1月31日）业绩表现不错，但预计2026财年业绩增长将明显放缓。这不仅导致沃尔玛股价显著下跌，也让市场人士对整个美国零售业前景感到担忧，市场人气受到打压。

美国对冲基金Points72资产管理公司董事长兼首席执行官史蒂夫·科恩表示，美国新一届政府的激进贸易政策让他担忧通胀压力加剧，自己在近来首次（对美国经济）变得悲观。与此同时，美国政府在移民问题上的强硬立场可能意味着劳动力供应将受到限制。

瑞士SPI资产管理公司管理合伙人斯蒂芬·英尼斯表示，现在滞胀风险正在重新成为人们谈论的话题。本周经济数据对投资者是“一记重拳”。

阿波罗全球管理公司首席经济学家托斯滕·斯洛克说，市场对美国就业市场健康状况同样担忧。该公司客户近期最关注的问题之一是，美国政府大范围解雇联邦雇员是否会导致美国经济衰退。

由于避险资金转入债券市场，美国10年期国债收益率21日显著回落，收于4.43%。

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