新华社华盛顿2月21日电（记者邓仙来）美国总统特朗普21日宣布，提名丹·凯恩出任美军参谋长联席会议主席，取代现任参联会主席查尔斯·布朗。

特朗普当天晚间在自创的社交媒体平台“真实社交”上发文，感谢布朗为国家的服务。特朗普宣布这一决定前约两小时，布朗更新了社交媒体动态，显示当天他正在美国与墨西哥边境视察部队。美国国防部一名官员向媒体透露，特朗普发文前，国防部长赫格塞思致电布朗告知他被解职。

特朗普将接任的凯恩描述为“优秀的飞行员、国家安全专家、成功的企业家以及在跨部门和特种作战行动中经验丰富的‘战士’”，表示在其首个总统任期中，凯恩为美国“彻底消灭”极端组织“伊斯兰国”发挥了关键作用。特朗普称，凯恩“以创纪录的时间，在短短几周内”就打败“伊斯兰国”，而“许多所谓的军事‘天才’说要数年时间”。

“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国主导的国际联盟随后增兵伊拉克打击“伊斯兰国”。目前，仍有“伊斯兰国”残余势力不时发动袭击。

美国空军网站上发布的信息显示，凯恩曾是美国空军战斗机飞行员，2021年晋升为空军中将，同年11月，他就任美国中央情报局军事事务办公室副主任。

特朗普21日还表示，他已经指示赫格塞思征求另外五个高级职务的人选。赫格塞思随后发表声明说，已请求特朗普提名新的美国海军作战部长和空军副参谋长。

美军参谋长联席会议主席是美国总统和国防部长的首席军事顾问，由美军高级将领担任。经美国总统提名后，该人选须经美国国会参议院批准才能履职。2023年5月，时任美国空军参谋长布朗被拜登提名出任参联会主席，同年9月获参议院批准。

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