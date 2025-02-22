人民网阿曼海塞卜2月21日电 （记者沈小晓）阿曼北部穆桑代姆是阿曼最美丽的自然区之一，以其壮美的自然风光和独特的山地地形而闻名，高耸的山脉、风景如画的沙滩、令人惊叹的山谷交相辉映。同时，穆桑代姆省位于霍尔木兹海峡入口处，阿曼湾和阿拉伯湾之间，是全球最重要的海上交通要道之一。

近年来，阿曼希望通过一系列旨在实现经济复兴的发展项目，将穆桑代姆省从霍尔木兹海峡的战略要地转变为在国家未来发展中发挥重要作用的综合经济中心。穆桑达姆省是吸引投资的重要省份之一，在阿曼2040愿景框架下，重点关注环境可持续性和与当地社区发展的融合，加强经济多样化和吸引优质投资。

穆桑代姆省省长赛义德·易卜拉欣·本·赛义德·布赛迪近日在接受人民网记者采访时表示，中国是带动全球旅游经济增长的重要引擎，也是阿曼旅游业重要的客源国，对当地发展旅游业来说非常重要。“我们每天都会接待一些中国游客，他们来穆桑达姆，有的是来旅游，也有投资者来这里做基础设施建设。”他说，穆桑代姆省具有十分独特的自然风光，相信中国游客在这里能够感受到多元的文化和不一样的旅行体验，“我们欢迎中国游客的到来，也欢迎更多中国企业参与穆桑代姆省的建设发展。”

图为穆桑代姆省省长赛义德·易卜拉欣·本·赛义德·布赛迪在接受人民网记者采访。人民网记者 沈小晓摄

图为阿曼北部穆桑代姆峡湾。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为游客参观阿曼北部穆桑代姆峡湾。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为一名游客正在俯瞰阿拉伯湾。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为阿曼穆桑代姆一处海滩公园。人民网记者 沈小晓摄

图为游客在穆桑代姆一处海滩公园休闲玩耍。人民网记者 沈小晓摄

(责编：苏缨翔、吴成良)