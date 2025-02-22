打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

阿曼穆桑代姆：“我们欢迎中国游客的到来”

2025年02月22日14:00 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网阿曼海塞卜2月21日电 （记者沈小晓）阿曼北部穆桑代姆是阿曼最美丽的自然区之一，以其壮美的自然风光和独特的山地地形而闻名，高耸的山脉、风景如画的沙滩、令人惊叹的山谷交相辉映。同时，穆桑代姆省位于霍尔木兹海峡入口处，阿曼湾和阿拉伯湾之间，是全球最重要的海上交通要道之一。

近年来，阿曼希望通过一系列旨在实现经济复兴的发展项目，将穆桑代姆省从霍尔木兹海峡的战略要地转变为在国家未来发展中发挥重要作用的综合经济中心。穆桑达姆省是吸引投资的重要省份之一，在阿曼2040愿景框架下，重点关注环境可持续性和与当地社区发展的融合，加强经济多样化和吸引优质投资。

穆桑代姆省省长赛义德·易卜拉欣·本·赛义德·布赛迪近日在接受人民网记者采访时表示，中国是带动全球旅游经济增长的重要引擎，也是阿曼旅游业重要的客源国，对当地发展旅游业来说非常重要。“我们每天都会接待一些中国游客，他们来穆桑达姆，有的是来旅游，也有投资者来这里做基础设施建设。”他说，穆桑代姆省具有十分独特的自然风光，相信中国游客在这里能够感受到多元的文化和不一样的旅行体验，“我们欢迎中国游客的到来，也欢迎更多中国企业参与穆桑代姆省的建设发展。”

图为穆桑代姆省省长赛义德·易卜拉欣·本·赛义德·布赛迪在接受人民网记者采访。人民网记者 沈小晓摄

图为穆桑代姆省省长赛义德·易卜拉欣·本·赛义德·布赛迪在接受人民网记者采访。人民网记者 沈小晓摄

图为阿曼北部穆桑代姆峡湾。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为阿曼北部穆桑代姆峡湾。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为游客参观阿曼北部穆桑代姆峡湾。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为游客参观阿曼北部穆桑代姆峡湾。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为一名游客正在俯瞰阿拉伯湾。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为一名游客正在俯瞰阿拉伯湾。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为阿曼穆桑代姆一处海滩公园。人民网记者 沈小晓摄

图为阿曼穆桑代姆一处海滩公园。人民网记者 沈小晓摄

图为游客在穆桑代姆一处海滩公园休闲玩耍。人民网记者 沈小晓摄

图为游客在穆桑代姆一处海滩公园休闲玩耍。人民网记者 沈小晓摄

(责编：苏缨翔、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部