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全球瞭望丨施压乌克兰交矿产开采权 美国威胁切断“星链”服务

2025年02月22日13:40 | 来源：新华网
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新华社华盛顿2月21日电 路透社21日发表独家报道称，美国正在进一步施压乌克兰交出关键矿产资源开采权，并为此威胁要切断对乌克兰的“星链”卫星网络服务。文章摘要如下：

3名知情人士对路透社表示，美国谈判代表向基辅施压，要求获得乌克兰关键矿产资源开采权，并为此提出切断对乌克兰“星链”卫星网络服务的可能性。

消息人士称，在乌克兰总统泽连斯基拒绝美国财政部长贝森特的初步提议后，美乌官员讨论了乌克兰继续使用“星链”的问题。“星链”为乌克兰及其军队提供至关重要的互联网连接。

消息人士说，在泽连斯基和美国政府乌克兰和俄罗斯问题特使凯洛格20日的会谈中，这个问题再次被提出。乌克兰被告知，如果不能就关键矿产资源问题达成一致，它将面临“星链”服务的中断。

“乌克兰依赖‘星链’的运行。他们认为这是他们的‘北极星’。”消息人士说，“失去‘星链’……将是一个巨大打击。”

大西洋理事会高级研究员梅琳达·哈林表示，“星链”对乌克兰的无人机操作至关重要，而无人机是乌克兰军事战略的一个关键支柱。

去年秋天，乌克兰提出向盟友开放其关键矿产资源投资的想法。（美国总统）特朗普接受了这个想法，表示希望乌克兰向美国提供稀土和其他矿产资源，以换取美国对其提供经济援助。

泽连斯基上周拒绝了美国一项提议。根据该提议，美国将获得乌克兰50%的关键矿产资源开采权，其中包括石墨、铀、钛和锂。锂是电动汽车电池关键成分。

自那以后，两国领导人之间出现裂痕。泽连斯基说，特朗普陷入了俄罗斯的虚假信息泡沫。特朗普19日谴责泽连斯基是“不举行选举的独裁者”。

(责编：苏缨翔、崔越)

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