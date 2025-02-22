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广交会巴西推介会在圣保罗举行

2025年02月22日13:39 | 来源：新华网
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新华社圣保罗2月21日电（记者杨家和）第137届中国进出口商品交易会（广交会）巴西专场推介会20日在圣保罗举行，近百名中巴两国政商界人士参会。

中国驻圣保罗总领馆副总领事田玉震在致辞中表示，广交会作为中国对外开放重要窗口和对外贸易重要平台，有力促进中外贸易往来、推动国际经济合作。中巴经济结构互补，是天然合作伙伴。中国是巴西最大的出口市场和进口来源国，中国进口的牛肉四成以上来自巴西，中国也是巴西最大的进口汽车来源国。

中国对外贸易中心副主任张思洪在推介会上介绍了第137届广交会具体情况。据介绍，本届广交会将于4月15日至5月5日在广州举办，展览总面积达155万平方米，线下参展企业超3万家。

与会的一家当地电子商务公司总经理路易斯·费尔南德斯对记者说，广交会对于巴西电子商务市场非常重要。中国商品物美价廉、种类丰富，备受巴西消费者青睐。很多巴西公司想与中国供应商建立合作关系，广交会成为连接经贸活动的重要纽带。

当地参展商、一家技术服务公司经理韦特松·费尔南德斯表示，广交会助力公司打开视野，拓展业务领域，在商品价格、质量等方面提供大量选择，期待今年4月到广州参会，发掘更多合作机会。

巴伊亚州建筑协会副会长安杰洛·西蒙斯将率团参加今年的广交会。他认为，中国几乎可以供应所有材料，同时是创新和技术的主要来源之一，是全球建筑产业链上的重要一环。

(责编：苏缨翔、崔越)

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