新华社加拉加斯2月21日电（记者田睿）乔治敦消息：中国援圭亚那医疗队21日向圭亚那乔治敦公立医院捐赠一套中国制造的4K荧光腹腔镜手术设备。

圭亚那全国医学委员会主席、乔治敦公立医院院长拉姆巴兰出席捐赠仪式并表示，圭亚那和中国两国在医疗卫生领域有着长期良好的合作关系。中方向当地医疗机构捐赠了大量的先进医疗设备及物资，中国医疗队成员与当地医务人员共同实施了多项新技术，推动了圭亚那卫生事业的进步和发展。拉姆巴兰对此深表感谢。

中国驻圭亚那大使馆参赞李汉清说，中方始终致力于同圭方分享医疗创新技术并支持该国卫生事业发展。此次捐赠体现了两国友谊，也将帮助提高当地医务人员的技术水平和诊疗质量。

捐赠仪式上，来自中国医疗队和乔治敦公立医院的代表表示，借助4K荧光腹腔镜手术系统，双方将会共同努力开展系列临床工作，提高本地微创外科和肿瘤外科的诊断和治疗水平。

自1993年起，中国累计派遣20期援圭亚那医疗队共295人次赴圭工作。30余年间，医疗队累计接诊患者近131万人次，抢救危重病人3万多人次，开展各类手术7万多例，将腹腔镜肝脏肿瘤切除、微创骨科、宫颈癌筛查等经验和技术带入圭亚那。

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