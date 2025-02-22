新华社联合国2月21日电 中国常驻联合国代表傅聪21日在安理会表决刚果（金）问题决议草案后的解释性发言中表示，当前刚果（金）东部地区局势还在继续恶化。中方希望所有各方回应国际社会和安理会的呼声，立即停止一切敌对行动，避免再采取任何可能加剧紧张局势、激化矛盾的行动。

傅聪说，此次刚东局势升级以来，冲突已持续数周，国际社会对此高度关注。“M23运动”继攻占戈马后，不顾国际社会和地区国家停火呼吁，违背自身单方面停火承诺，执意进军占领布卡武等地，致使刚东局势进一步升级，整个地区爆发更大规模冲突的风险不断升高。安理会此次通过决议，要求“M23运动”立即停止敌对行动，撤出占领区。这符合国际社会和地区国家停火止战的期待，也是安理会职责所在。中方因此对决议草案投了赞成票。

傅聪强调，中方重申坚定支持以非洲方式解决非洲问题，安理会决议的落脚点应在于支持地区进程发挥作用，同地区斡旋形成合力。相关各方必须真诚回应地区和平倡议，坚持通过外交对话解决分歧。刚果（金）和卢旺达是邻国，相信两国矛盾并非不可调和，关键是双方展现意愿，尽快重回谈判桌。

傅聪表示，中方坚定支持刚果（金）维护主权和领土完整，将继续同国际社会一道，为推动停火止战、局势缓和作出不懈努力。

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