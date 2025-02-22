人民网伦敦2月21日电 （记者许立群）《2024年英国中资企业发展报告》发布会于2月19日在伦敦举行。

中国驻英国大使馆公使余本林、英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建、英中贸易协会主席古沛勤爵士，前任伦敦金融城市长查尔斯·鲍曼爵士、英国经济学家杰拉德·莱昂斯博士等近百位中英政要及工商界人士出席活动并共同见证报告发布。

今年的报告显示，尽管面临地缘政治紧张、通货膨胀等挑战，在英中资企业展现出强大的韧性和增长潜力。92%的受访企业预计未来两年收入将稳定或增长，超半数的企业实现盈利，达到五年来最好水平，反映出其在逆境中的适应力。报告还指出，64%的企业有意与英国企业合作，拓展中英以外的第三国家/地区市场。此外，在英中资企业在推动绿色金融、可再生能源等领域的合作方面也展现出积极态度。总体而言，中英两国的合作潜力仍然巨大，中资企业对在英长期发展充满信心。

嘉宾们表示，该报告将有助于提高英国社会对在英中资企业的认识和了解，并为英国政府的政策制定、中资企业的战略决策等方面提供重要参考。

发布会上，专家们还就第十一次中英经济财金对话成果进行解读，深入探讨了新时代背景下中英合作的新机遇、发展趋势及挑战。

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