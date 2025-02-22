人民网阿布贾2月21日电 （记者姜宣）当地时间19日，中乍友谊公园奠基仪式在乍得首都恩贾梅纳隆重举行，中国驻乍得大使王晰宁，乍得政府总理代表、环境、渔业与可持续发展部部长贾穆斯，政府派驻恩贾梅纳市总代表科吉亚纳女士、恩贾梅纳市市长扎拉·杜加女士等嘉宾共300余人出席奠基仪式。

奠基仪式现场。杨晓宁摄

中乍友谊公园由中国驻乍得大使馆、乍得环境、渔业与可持续发展部和乍得石油部共同倡议，由中国石油乍得公司具体实施建设。公园占地面积1.246万平方米，规划有绿植区、穆斯林礼拜区、儿童游乐区等多个功能区，并设有纪念碑、凉亭等设施，旨在为恩贾梅纳市民打造一个集文化交流、休闲娱乐于一体、惠及当地民生的综合性民生工程。

王晰宁大使在奠基仪式上回顾了中乍两国建交以来的友好历程，高度评价两国在各领域取得的丰硕成果。他表示，中乍友谊公园的建设将丰富并美化恩贾梅纳城市景观，成为市民休闲娱乐的新去处、乍得首都的新地标和中乍友谊的新见证，是中国企业积极承担社会责任、促进两国民间友好的又一重要举措。

贾穆斯对中乍友谊公园的建设表示高度赞赏。他强调，该项目对乍得的环境保护和可持续发展具有重要意义。贾穆斯对中国石油乍得公司表示感谢，对双方合作感到非常满意，期待继续保持互利共赢的伙伴关系。

中国石油乍得公司高级副总经理史卜庆介绍了中国石油对乍得本地化进程、社会发展和环境保护所做的积极努力，表示将把公园建设成为乍得市民亲近自然、交流文化的新场所，力争把公园打造成民心工程、示范工程，为乍得城市发展注入新的活力。

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