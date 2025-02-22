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国际观察丨经济成德国选战焦点 恢复竞争力挑战重重

2025年02月22日09:45 | 来源：新华网
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新华社柏林2月22日电 题：经济成德国选战焦点 恢复竞争力挑战重重

新华社记者李函林

德国定于23日举行新一届联邦议院选举，将决定谁来领导这个欧洲最大经济体走出经济困境。近年来，能源转型成本高企、企业信心受挫、资本外流加剧，多重因素导致德国经济陷入困境。分析人士认为，默茨领导的基民盟和基社盟组成的联盟党支持率大幅领先，有望胜出。在选民关心的经济议题上，默茨承诺推动德国经济年均增长至少2%。然而，德国经济存在深层次的结构性问题，未来政府如何破解困局、重塑经济竞争力，仍面临重重挑战。

经济低迷成选战焦点

本届德国政府任期内，德国经济未能走出困境，反而连续两年负增长，德国引以为傲的钢铁、汽车企业纷纷破产裁员，民众迫切需要一个能够扭转经济颓势的政党。

德国电视二台2月14日民调显示，超过40%的选民认为经济是其高度关注的问题，远超移民、养老等议题。在德国经济持续低迷的情况下，选民对新政府提出了更高期待，渴望看到更有效的政策来扭转颓势。

联盟党紧抓选民对经济复苏的强烈诉求，明确提出将经济年增长率提升到至少2%的目标，并承诺优化营商环境。根据上述民调，联盟党目前支持率为30%，位居各大政党或政党联盟之首。德国主流媒体普遍认为，基于当前的支持态势，联盟党有望在23日的大选中胜出。

然而，德国经济面临的挑战深刻且复杂。国际货币基金组织预计，2025年和2026年德国经济增长率仅为0.3%和1.1%，远低于默茨提出的2%目标。即便新政府上台，如何在全球经济不确定性加剧、国内结构性矛盾突出的复杂环境中兑现增长承诺，仍有待观察。

行政壁垒阻碍经济活力

德国经济长期以来以其稳定性和高品质制造业著称，但近年来由于官僚主义影响，经济活力受到严重制约。德国黑森州欧洲及国际事务司前司长米夏埃尔·博尔希曼说，政府审批程序繁琐，部门间缺乏协调，企业往往需要等待半年以上才能获得投资许可，严重影响经济效率。

以特斯拉在德国建厂为例，从立项到投产用时不到三年，已被视为“德国速度”的奇迹，但特斯拉首席执行官马斯克仍然批评德国的审批流程“过于官僚”，文件要求繁多。

在上海外国语大学研究员姜锋看来，近年来，德国政府大力推行“去风险化”“去俄化”等政策，使企业在能源、供应链和国际贸易方面面临更大不确定性。这种经济管理模式，让德国企业在国际竞争中失去优势。

此外，德国基础设施长期投资不足问题一直饱受诟病。老化的铁路网、破旧的高速公路和缓慢的互联网，不仅影响了运输效率，还增加了企业成本。

同济大学德国研究中心主任郑春荣认为，德国的基础设施困境源于审慎财政政策的限制，尤其是在当前亟需大规模投资推动结构性改革的关键时刻，“债务刹车”机制被视为制约政府有效投资和基础设施发展的主要因素。

“德国模式”如何重塑

长期以来，德国依靠“德国模式”稳居全球制造业强国之列。该模式依赖进口廉价能源和原材料，以高效制造业加工后出口全球，构建高附加值产业链。

然而，近年来，这一模式遭遇重创。德国与俄罗斯能源脱钩，导致能源价格飙升、生产成本上升，严重削弱了其制造业的国际竞争力。同时，美国通过《通胀削减法案》等补贴政策吸引企业，许多德国企业选择在美投资，进一步削弱了本土经济的增长潜力。

郑春荣表示，尽管挑战重重，德国凭借雄厚的产业基础和稳健的财政状况，仍具备复苏潜力。2025年将是其经济政策调整的关键之年，新政府能否打破官僚壁垒、优化营商环境、推动产业升级，能否处理好同重要贸易伙伴和主要海外市场的关系，将决定德国经济走向。

(责编：苏缨翔、崔越)

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