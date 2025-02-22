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国际观察丨法国被迫撤军 非洲更加自主

2025年02月22日09:31 | 来源：新华网
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新华社阿比让2月21日电 题：法国被迫撤军 非洲更加自主

新华社记者张健

法国和科特迪瓦两国国防部长20日在科经济首都阿比让的布埃港共同签署文件，法国向科特迪瓦正式移交布埃港军事基地。

分析人士指出，法国弱化在科特迪瓦的军事存在，既是迫于非洲国家压力的无奈之举，也有主动调整对非政策试图继续保持对非影响力的意图。法国等西方国家陆续从非洲撤军是非洲国家争取独立自主的结果，非洲国家将因此获得更加广阔的发展空间。

法国：压力下撤军

当天上午，法方将原驻扎布埃港军事基地的法国海军陆战队第43营的营地移交给科军方。据当地媒体报道，科方将以该国独立后首任总参谋长的名字命名该军事基地。

法国在西非的军事布局曾是其全球影响力的支柱。冷战时期，法国通过扮演“非洲宪兵”角色维系对前殖民地国家的影响力。布埃港军事基地是根据20世纪60年代初法科两国签署的防卫协定而设立，长期承担着快速干预、军事培训和情报中枢职能，成为法国在西非军事存在的重要象征。

然而，法国驻军近年来遭到越来越多非洲国家反感。自2020年以来，马里、布基纳法索、尼日尔三国过渡政府指责法国以反恐为名干涉内政，纷纷向法国驻军下达“逐客令”。从2022年至2023年12月底，法国先后从这三国完全撤军。

面对与非洲国家日益破碎的关系，法国总统马克龙2023年2月出访非洲前曾提出，法国将减少在非洲的军事存在，并与该地区国家“共同管理”法国军事基地。2024年12月31日，科特迪瓦总统瓦塔拉在发表新年致辞时，要求法军2025年1月起将布埃港军事基地交还科军方。

据悉，最近几周，已有一百余名科特迪瓦伞兵入驻此次法方移交的营地。不过，法军并未完全撤出。法国国防部长勒科尔尼表示，大约一百名法国士兵会留在科特迪瓦继续执行培训任务。

有分析指出，法国试图通过加强与非洲国家的安全合作，继续保持其在非洲的战略影响力。正如勒科尔尼所说，“法国正改变其（在非洲的）存在，但法国不会消失”。

非洲：更加独立自主

除了从马里、布基纳法索、尼日尔完全撤军，法军还于去年12月开始从乍得撤出第一批人员，塞内加尔总统法耶也在2025年新年致辞中要求法军撤出。此外，美国国防部去年4月宣布，将从乍得和尼日尔撤出大部分驻军；德国去年7月宣布将从尼日尔撤军。

分析人士指出，西方国家长期殖民非洲，在非洲国家独立后又对其实施“新殖民主义”，以各种手段加以控制，却始终未能真正给这些国家带来安全和发展。过去十来年，美国和法国以“反恐”为名在非洲萨赫勒地区驻军，然而当地恐怖主义威胁不减反增，民众长期身处动乱与贫困，导致反“新殖民主义”浪潮高涨。这是马里、布基纳法索、尼日尔等萨赫勒地区国家驱逐法军的主要原因。

萨赫勒三国的行动，对其他非洲国家形成示范效应。很多非洲国家民众将西方军队的存在视为西方殖民非洲的延续，对此十分反感。在民意推动下，越来越多非洲国家政府对西方驻军下“逐客令”。法耶去年11月在接受法国媒体采访时表示，塞内加尔是“独立的主权国家”，不接受外国军事基地存在，法国军事基地的存在与塞内加尔的主权相抵触。

此外，科特迪瓦等非洲国家的军队建设日益取得成果，因而增强了驱逐西方驻军的底气。瓦塔拉在2025年新年致辞中就表示，科特迪瓦军队已完成现代化，可以“有效”保卫自己的国家。

分析人士认为，随着法国等西方国家撤军，相关非洲国家将获得更为广阔的自主发展空间。科特迪瓦政治分析师若弗鲁瓦·库奥指出，科特迪瓦、塞内加尔等国要求西方国家撤军代表了非洲的一种新动向。它们主动弱化与前宗主国的关系，寻求更加独立的地位，致力于发展与更多国家的关系，尤其注重与全球南方国家的互动。

不过，对很多非洲国家而言，在独立自主发展道路上面临的障碍并非只有前宗主国的军事残留，恐怖主义威胁、经济结构转型、域外势力博弈、族群对立冲突等一系列问题都困扰着它们。分析人士指出，西方撤军客观上会让一些非洲国家面临更大安全压力，非洲国家需要积极寻求构建地区合作与安全机制。如何应对恐怖主义、跨国犯罪等威胁，将考验非洲国家的团结与合作能力。

(责编：苏缨翔、崔越)

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