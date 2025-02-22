打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

东风汽车在雅加达举行“东风日”活动 发力东南亚商用车市场

2025年02月22日09:29 | 来源：新华网
小字号

新华网雅加达2月21日电（记者叶平凡 陶方伟）东风汽车20日在印度尼西亚雅加达举行2025年东南亚“东风日”品牌活动，隆重上市旗下多款新型商用车，来自包括印尼、马来西亚、泰国、新加坡等东南亚地区的经销商代表、客户代表、合作伙伴及东南亚主流媒体等近200人出席。

东风汽车在活动现场实车展示了全新右舵旗舰产品DONGFENG GX、DONGFENG KC PRO、DONGFENG KC PLUS等车型，涵盖牵引车、自卸车及关键零部件，应用场景包括港口物流、高速干线、矿山矿区等，是东风汽车商用车前瞻技术和细分场景产品的一次集中展示。

中国东风汽车工业进出口有限公司总经理马磊表示：“东风汽车将始终坚持长期发展战略，与海外合作伙伴携手共进，加快推进海外事业布局，助力本地产业发展。”

东风汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理、东风商用车有限公司总经理张小帆强调，东风商用车将依托新能源化、智能网联化、自动化等优势，打造完善的销售网络和高效服务保障体系，助力运输与物流行业的可持续发展。

东风汽车有关人员还从“产品、服务、制造、融资、价值”五个角度介绍了东风汽车商用车东南亚市场战略。目前，东风汽车已在当地市场完成GX、KC PLUS、KR等车型的产品布局，实现传统燃油产品和新能源产品的全覆盖，未来将持续提升属地运营能力，积极探索属地生产制造能力，并协同当地金融合作伙伴提供多元化金融解决方案，与合作伙伴共谋发展。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部