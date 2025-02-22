新华网雅加达2月21日电（记者叶平凡 陶方伟）东风汽车20日在印度尼西亚雅加达举行2025年东南亚“东风日”品牌活动，隆重上市旗下多款新型商用车，来自包括印尼、马来西亚、泰国、新加坡等东南亚地区的经销商代表、客户代表、合作伙伴及东南亚主流媒体等近200人出席。

东风汽车在活动现场实车展示了全新右舵旗舰产品DONGFENG GX、DONGFENG KC PRO、DONGFENG KC PLUS等车型，涵盖牵引车、自卸车及关键零部件，应用场景包括港口物流、高速干线、矿山矿区等，是东风汽车商用车前瞻技术和细分场景产品的一次集中展示。

中国东风汽车工业进出口有限公司总经理马磊表示：“东风汽车将始终坚持长期发展战略，与海外合作伙伴携手共进，加快推进海外事业布局，助力本地产业发展。”

东风汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理、东风商用车有限公司总经理张小帆强调，东风商用车将依托新能源化、智能网联化、自动化等优势，打造完善的销售网络和高效服务保障体系，助力运输与物流行业的可持续发展。

东风汽车有关人员还从“产品、服务、制造、融资、价值”五个角度介绍了东风汽车商用车东南亚市场战略。目前，东风汽车已在当地市场完成GX、KC PLUS、KR等车型的产品布局，实现传统燃油产品和新能源产品的全覆盖，未来将持续提升属地运营能力，积极探索属地生产制造能力，并协同当地金融合作伙伴提供多元化金融解决方案，与合作伙伴共谋发展。

(责编：苏缨翔、崔越)