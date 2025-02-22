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《联合国防治荒漠化公约》第十七次缔约方大会将于明年在蒙古国举办

2025年02月22日09:28 | 来源：新华网
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新华社柏林2月21日电（记者褚怡）《联合国防治荒漠化公约》（以下简称《公约》）秘书处21日发布公报，已与蒙古国政府在德国波恩签署协议，确定《公约》第十七次缔约方大会（COP17）将于2026年在蒙古国首都乌兰巴托举办。

根据公报，COP17为期两周，将围绕土地修复、可持续土地管理、抗旱复原力建设及可再生能源转型等议题展开讨论，包括高级别会议、主题对话和多个重要论坛。

《公约》秘书处执行秘书易卜拉欣·蒂奥在签约仪式上说，解决荒漠化和干旱问题的紧迫性“怎么强调都不为过”，COP17将在COP16的基础上进一步推进全球承诺，强化金融机制，促进跨行业合作。

荒漠化是指包括气候变化和人类活动在内的种种因素造成的干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的土地退化。公报说，应对土地退化对于粮食安全、水资源保障和抵御气候变化至关重要。全球范围内多达40%的土地发生退化，影响近一半人口，威胁气候稳定、生物多样性和人类生计；而蒙古国是全球受荒漠化影响最严重的国家之一，约77%的土地发生退化。

联合国大会2022年通过决议，宣布2026年为“国际牧场和牧民年”（IYRP）。这是蒙古国先前发起并牵头的决议，旨在进一步促进牧场的可持续管理、修复和保护。《公约》秘书处的公报说，COP17将与IYRP一起提供关键平台，强化关于牧场修复的全球承诺。

《公约》于1994年诞生，目前共有197个缔约方。2015年，荒漠化防治纳入联合国2030年可持续发展议程。

(责编：苏缨翔、崔越)

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