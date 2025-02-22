新华社利雅得2月21日电 特写｜在沙特，看机器狗炫舞

新华社记者李若琳 尹炣 冷瑞洁

中东地区规模最大的媒体科技展“未来媒体展”19日至21日在沙特阿拉伯首都利雅得举行。在各种前沿技术与创新媒体体验展示中，一只来自中国企业的机器狗以其灵动的舞姿吸引了众多目光。交叉跳、倒立、旋转、跳跃……围绕在它周围的观众不断爆发出欢呼声与赞叹声，纷纷拿出手机拍下这精彩时刻，久久不愿离去。

“这只狗太智能了！我要把这段视频发到社交媒体上。”一名来自巴林的博主兴奋地说。

“它是一个智能的伴侣，能很好地提供情绪价值……我真想买一只！”一名来自沙特的参观者向工作人员询问起价格。

除了跳舞，这只机器狗还能根据遥控指令做出一系列动作：握手、匍匐、扑人、打滚、伸懒腰、前滚翻、比心……然而，它的魅力远不止于趣味互动，背后蕴藏的科技含量更是引发了众多参观者的浓厚兴趣。

这款机器狗名为Go2，是中国杭州宇树科技有限公司于2023年推出的产品。它搭载了公司自主研发的4D激光雷达L1，具备半球形超广角感知能力，拥有超低盲区，最小探测距离达到0.05米，并能全地形感知。

宇树科技海外销售经理王新毅表示，宇树科技开发的四足机器人被广泛应用于家庭、科研、消防等领域，也可以根据客户的需求定制。“目前我们的四足机器人占据全球出货量60%至70%，”他说。

来自土耳其伊斯坦布尔的参观者乌萨马·伊马姆不断尝试用膝盖用力推动正在行进中的机器狗，“我在尝试测试它的平衡性。能看出来它设计得非常精妙，这简直是一件艺术品”。

一名来自沙特国王大学计算机科学专业的学生对机器狗的技术细节表现出浓厚兴趣。“这是热感应器吗？电池容量是多少？是通过摄像头感应吗？” 他不断向工作人员提问，并一一得到解答。“8公斤？”在得知机器狗的负重能力后，他感叹道，“中国制造始终是最好的！我有很多中国制造的产品，它们的质量都是顶级的”。

“中国的技术发展令人难以置信，它们会让你大吃一惊，”参展媒体彭博社展台主管雷内尔·古铁雷斯对新华社记者表示，中国正在成为媒体、新技术等领域的创新引领者。

法新社驻沙特记者苏菲安·萨尔说，从华为的5G技术到比亚迪的电动汽车，从阿里巴巴的云计算到字节跳动的社交媒体，中国企业不仅在国内市场取得成功，在全球范围内的影响力也不断提升。

沙特网络资讯平台UTimes主编艾哈迈德·阿卜杜勒拉赫曼说：“中国科技企业已经成为全球科技产业中不可忽视的一部分。它们的影响力在上升，特别是在发展中国家市场，中东就是一个典型的例子。”

未来媒体展与第四届沙特媒体论坛同期举行。今年的展览设有三大主题专区：新兴技术区、人工智能与媒体创新区和媒体制作区。

沙特媒体论坛是中东地区规模最大的媒体论坛，为全球媒体行业搭建交流合作的平台。论坛期间，与会者聚焦媒体行业未来趋势与投资机遇，深入探讨新兴技术发展及其对全球媒体的影响等。

(责编：苏缨翔、崔越)