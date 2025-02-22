新华社东京2月21日电 综述｜日本“智慧能源周”展示最新可再生能源技术

新华社记者钱铮

为期3天的第23届日本“智慧能源周”21日在东京国际展览中心闭幕。展会汇集来自约40个国家和地区的近1600家企业和机构，展示了氢能、燃料电池、蓄电池、风力发电和太阳能发电等领域的最新技术和解决方案。

日本商船三井公司希望依靠自动驾驶的船舶利用海上风力生产氢能。该公司技术研究中心主任岛健太郎介绍，公司正在推进“捕风者”项目，目标是打造200多米长的大型氢能生产船。这种船可以根据气象预报规划合适的航线，自主航行到风力强的海域，利用海上风力生产并储存氢能，然后运输到港口，供应给陆上设施。

岛健太郎说，在“捕风者”项目第一阶段，公司已利用12米长帆船完成两次验证实验，不过距离商用还有不少课题需要解决，比如氢能生产船如何预测风力等。

生物质发电是备受期待的一种可再生能源发电方式。日本住友重机械工业公司展示的新技术能回收生物质发电产生的二氧化碳，并利用其生产可持续航空燃料、生物柴油等。

为了解决可再生能源发电带来的电力系统不稳定问题，住友重机械工业公司推出可满足大容量且长时间电力储存需求的液化空气储能系统。据现场解说员介绍，液化空气储能系统虽然不能像蓄电池那样快速充放电，但是容量大、成本低，设备寿命可达三四十年，也较少受地理位置限制。

日本IHI公司和川崎重工业公司都展示了氢能飞机的研发新进展。IHI公司的氢能飞机沿着两条研发路线同时推进：一种氢能飞机依靠氢发电，用电力驱动飞机；另一种直接燃烧氢来驱动飞机。川崎重工业公司采用了燃烧氢来驱动飞机的研发路线。据现场解说员介绍，川崎重工业公司已成功实施了小型航空发动机的氢燃烧运转实验。不过，氢能飞机距离投产还有很长的路要走。

中国企业在本次展会上表现亮眼。华为日本公司推出住宅智慧能源系统和工业蓄电系统，以安全性能高、扩容简单、对环境适应能力强、操作性能好等优点，吸引大量参观者。比亚迪储能公司带来MC-I一站式储能系统，凭借模块化设计和高度集成等优势，受到业界关注。

日本“智慧能源周”是国际性新能源行业展会，由氢和燃料电池展、太阳能发电展、智能电网展、风力发电展、蓄电池展等分展会组成。

(责编：苏缨翔、崔越)