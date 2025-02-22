2月21日，中国国际问题研究院在北京举办《新时代的中俄关系》专题研究报告发布会暨“深化新时代中俄关系”学术研讨会。报告指出，中俄关系发展有着必然的历史逻辑和强大的内生动力。当前，在平等、相互尊重、互利合作的基础上发展起来的中俄关系处于历史最好时期，成为世界大国和邻国关系的典范。

报告围绕“中俄关系持续发展的逻辑基础”“政治互信新高度，确保中俄关系健康稳定向前”“务实合作新成效，夯实中俄命运与共的经济基础”“民心相通新提升，筑牢中俄世代友好的社会基础”“责任担当新贡献，共同维护世界和平与公平正义”等主题，对新时代两国在政治、经贸、人文等领域合作取得的成就以及对完善全球治理所作的贡献进行了系统梳理。

外交部部长助理刘彬表示，在中俄两国元首的顶层设计和战略引领下，中俄政治互信持续深化，务实合作频结硕果，人文交流多点开花。新时代的中俄关系前景广阔，站在新的历史起点上，中俄关系迎来新的历史机遇，发展前景更加辉煌。

俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫表示，当前俄中两国互信水平达到历史新高，双边关系在持续稳定发展中树立了大国关系的典范。过去一年两国各层级各方面交往交流密切，两国合作交流机制高效运转，务实合作不断深化。展望未来，俄中将进一步密切各层级交往，拓展农业等潜力领域合作，深化文旅等人文纽带建设。

报告由中国国际问题研究院编写，会上同步发布了报告的俄文版和英文版。（记者袁睿、朱超）

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