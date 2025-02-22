新华社加沙2月21日电（记者黄泽民）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）一名高级官员21日晚表示，哈马斯已将确认身份后的一名以色列被扣押人员的遗体移交给红十字国际委员会。

这名不愿透露姓名的哈马斯官员告诉新华社记者，哈马斯当天已将希里·比巴斯的遗体移交给红十字国际委员会。他说，遗体身份之所以被搞混是以色列对被扣押人员所在地发动空袭，导致遗体混在一起，希丽·比巴斯遗体身份辨认出现错误。“这是一个无心之失”。

哈马斯20日通过红十字国际委员会向以方移交了4具以色列被扣押人员的遗体。以方确认了其中3具遗体的身份，但其中一具女性遗体的身份未能确认。以色列国防军21日凌晨表示，按照遗体归还计划，这具女性遗体的身份应是希丽·比巴斯，但经法医鉴定，该遗体的身份既不是比巴斯也不是其他被扣押以方人员。

加沙地带停火协议1月15日达成，19日生效。停火第一阶段持续6周，哈马斯同意释放33名被扣押人员，以色列释放上千名在押巴勒斯坦人。

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