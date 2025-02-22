打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

哈马斯：已重新移交一具被扣押人员遗体

2025年02月22日09:17 | 来源：新华网
小字号

新华社加沙2月21日电（记者黄泽民）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）一名高级官员21日晚表示，哈马斯已将确认身份后的一名以色列被扣押人员的遗体移交给红十字国际委员会。

这名不愿透露姓名的哈马斯官员告诉新华社记者，哈马斯当天已将希里·比巴斯的遗体移交给红十字国际委员会。他说，遗体身份之所以被搞混是以色列对被扣押人员所在地发动空袭，导致遗体混在一起，希丽·比巴斯遗体身份辨认出现错误。“这是一个无心之失”。

哈马斯20日通过红十字国际委员会向以方移交了4具以色列被扣押人员的遗体。以方确认了其中3具遗体的身份，但其中一具女性遗体的身份未能确认。以色列国防军21日凌晨表示，按照遗体归还计划，这具女性遗体的身份应是希丽·比巴斯，但经法医鉴定，该遗体的身份既不是比巴斯也不是其他被扣押以方人员。

加沙地带停火协议1月15日达成，19日生效。停火第一阶段持续6周，哈马斯同意释放33名被扣押人员，以色列释放上千名在押巴勒斯坦人。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部