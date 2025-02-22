新华社华盛顿2月21日电 美联社21日在哥伦比亚特区联邦地区法院以侵犯言论自由为由对特朗普政府3名官员发起诉讼。

美联社在报道中说，该诉讼将白宫幕僚长苏珊·怀尔斯、副幕僚长泰勒·布多维奇和白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特列为被告。诉讼援引美国宪法第一修正案对于言论自由的保护，要求联邦法官阻止白宫官员对美联社记者采访总统活动的封锁。

美联社表示，美国所有媒体和民众都有权选择自己的用词，并且不应受到政府的报复，而白宫试图通过控制用词来限制言论自由。

美国总统特朗普1月20日签署行政令，将墨西哥湾更名为“美国湾”。美联社此后表示，作为向世界各地传播新闻的全球性通讯社，必须确保所有受众都能轻松识别地名和地理位置，美联社将继续使用墨西哥湾这一名称。受此影响，美联社记者本月11日起被禁止进入白宫椭圆形办公室参加多个活动。白宫14日宣布，将无限期禁止美联社记者进入白宫椭圆形办公室和美国总统专机“空军一号”。

墨西哥湾是美国以南、墨西哥以东的一片水域，该名称自16世纪开始使用。1846年至1848年美墨战争发生前，如今美国的得克萨斯、加利福尼亚和新墨西哥等州当时属于墨西哥。美墨战争后，墨西哥元气大伤，丧失大片领土。一些史学家指出，美墨战争是“这类战争史中最大的一次土地掠夺行为”。

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