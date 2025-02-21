新华社约翰内斯堡2月20日电 当地时间2月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在约翰内斯堡应约会见沙特外交大臣费萨尔。

费萨尔表示，沙中是全面战略伙伴，沙中关系至关重要。沙特高度重视对华合作，期待以建交35周年为契机，同中方加强高层往来，书写更多双边关系成功故事。沙中有着共同的理念，都致力于维护和平稳定，都赞同通过对话解决分歧。沙特高度重视中方的大国作用和重要影响，希望在中方支持下为政治解决热点问题找到更多可行途径。沙特反对强制清空在加沙的巴勒斯坦人民，高度赞赏中方在巴以问题上坚持原则、主持公道，希望并相信中方将继续为中东和平发挥积极作用。

王毅说，建交35年来，中沙关系后发先至，走在中国同中东国家关系前列。中方珍视两国最高领导人建立的互信和友谊，始终把中沙关系放在中东外交关键位置，愿同沙方保持各层级往来，拓展经贸投资、新能源产业、数字经济、信息通信、高端制造等各领域合作，推动中沙关系迈向更高水平。

王毅表示，中方赞赏沙特积极斡旋热点问题，乐见沙特为地区和平稳定发挥建设性作用。巴勒斯坦问题是中东问题的核心，中方将继续同阿拉伯兄弟坚定站在一起，为彻底纠正历史不公、早日恢复地区持久和平作出努力。

双方还就中国同阿拉伯以及海湾国家关系交换了意见，将加强沟通协调，推动中阿、中海务实合作取得更多成果。

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