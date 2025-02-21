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南非总统拉马福萨会见王毅

2025年02月21日10:59 | 来源：新华网
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新华社约翰内斯堡2月20日电 当地时间2月20日，南非总统拉马福萨在约翰内斯堡会见出席二十国集团外长会的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

拉马福萨请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示衷心感谢中国对南非争取民族独立的坚定支持和加快国家发展的宝贵帮助。南非珍视南中高度互信，视中国为可靠的朋友，将继续坚定奉行一个中国政策，愿深化南中各领域务实合作，推动南中新时代全方位战略合作伙伴关系取得更多成果。

王毅转达了习近平主席的亲切问候，表示中南始终相互理解、相互支持，开展密切交往和沟通协调，彰显了双边关系的高水平。面对当前复杂多变的国际局势，中国将保持战略定力，坚定不移办好自己的事。中国正在全面推进中国式现代化，愿同包括南非在内的各国携手推进世界现代化。中方赞赏南非恪守一个中国原则，站在历史正确一边。在南非实现发展振兴的进程中，中方永远是南非可信赖、可依靠的朋友和伙伴，愿继续提供力所能及的帮助。

王毅表示，中南同为全球南方重要成员，中方支持南非履行二十国集团主席国职责，坚持将发展置于国际议程中心位置，发出全球南方强有力声音，增强全球南方团结，汇聚发展中国家合力，推动二十国集团为全球增长和人民福祉作出应有努力。

(责编：艾雯、崔越)

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