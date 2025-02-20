人民网墨西哥城2月19日电 （记者谢佳宁）当地时间2月19日，“民族盛装”图片展开幕式在墨西哥首都墨西哥城举行。

此次活动展出中国56个民族的特色服饰，呈现中华民族历史变迁、经济发展、文化演进的画卷，展示中国各族文化各美其美、美美与共，中华民族团结一心的壮美图景。展览将持续至3月31日。