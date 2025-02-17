新华社都柏林2月17日电（记者孙晓玲 赵修知）当地时间2月17日，爱尔兰总理马丁在都柏林会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅说，中爱关系伴随中国改革开放进程不断发展丰富，“香农经验”为中方提供了有益参考借鉴，同时中国的发展也使爱尔兰受益。事实证明，中爱互惠战略伙伴关系符合各自国家利益，为两国人民带来福祉。当前，中国正致力于进一步全面深化改革，加快推进中国式现代化，建设更高水平开放型经济，这将为包括爱尔兰在内的各国带来新机遇。中方赞赏爱方奉行积极务实友好的对华政策，愿同爱尔兰一道，落实好两国领导人共识，巩固高水平互信，拓展高水平合作，推动中爱互利互惠合作做大做强、走深走实，实现共同发展繁荣。

王毅表示，中国和爱尔兰都是多边主义、自由贸易的坚定维护者。当前形势下，中方愿同爱方、欧方本着平等和相互尊重精神，秉持开放包容、合作共赢理念，加强对话，增进互信，妥处分歧，做多极化进程中的建设性力量，为维护世界和平稳定发展而共同努力。

马丁表示，爱中两国传统友好，相互尊重、相互信任，双边关系强劲有力。去年李强总理对爱进行成功访问。中国推进现代化、加快绿色转型为世界带来重要机遇，爱方高度重视并珍视对华关系，愿同中方发展更紧密的伙伴关系，将继续坚守一个中国政策。当前单边和保护主义抬头，爱方愿同中方一道坚持多边主义、支持自由贸易，维护产供链稳定，致力于通过对话解决分歧争端。爱方愿为促进欧中对话合作发挥建设性作用。

访问期间，王毅还同爱尔兰副总理兼外长哈里斯举行会谈。

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