新华社都柏林2月17日电（记者孙晓玲 赵修知）当地时间2月17日，爱尔兰总理马丁在都柏林会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅说，事实证明，中爱互惠战略伙伴关系符合各自国家利益，为两国人民带来福祉。中方赞赏爱方奉行积极务实友好的对华政策，愿同爱尔兰一道，落实好两国领导人共识，巩固高水平互信，拓展高水平合作，推动中爱互利互惠合作做大做强、走深走实，实现共同发展繁荣。

王毅表示，中国和爱尔兰都是多边主义、自由贸易的坚定维护者。当前形势下，中方愿同爱方、欧方本着平等和相互尊重精神，秉持开放包容、合作共赢理念，加强对话，增进互信，妥处分歧，做多极化进程中的建设性力量，为维护世界和平稳定发展而共同努力。

马丁表示，中国推进现代化、加快绿色转型为世界带来重要机遇，爱方高度重视并珍视对华关系，愿同中方发展更紧密的伙伴关系，将继续坚守一个中国政策。当前单边和保护主义抬头，爱方愿同中方一道坚持多边主义、支持自由贸易，维护产供链稳定，致力于通过对话解决分歧争端。爱方愿为促进欧中对话合作发挥建设性作用。

访问期间，王毅还同爱尔兰副总理兼外长哈里斯举行会谈。

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