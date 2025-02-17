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俄外长将赴沙特会见美国代表 讨论两国总统会晤安排事宜

2025年02月17日20:57 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科2月17日电（记者刘恺）俄罗斯外长拉夫罗夫17日说，他将前往沙特阿拉伯首都利雅得，并于18日与美国代表举行会谈。

　　拉夫罗夫是在会见到访的塞尔维亚外长久里奇后举行的新闻发布会上作此表示的。他说，俄方希望在利雅得会谈中了解美方意见，并作出相关回应。会谈结束后，他将向俄高层汇报会谈结果，后续安排将由俄高层决定。

　　关于是否邀请欧洲参与乌克兰问题谈判，拉夫罗夫说，俄方不清楚欧洲能在乌克兰问题谈判桌上做些什么。欧洲方面对乌克兰问题的立场没有改变。如果欧洲口头上想要结束冲突，实际上却希望继续战争，“那为什么要邀请他们”。

　　另据俄新社17日援引俄总统新闻秘书佩斯科夫的话报道说，根据俄总统普京指示，拉夫罗夫和俄总统助理乌沙科夫17日前往利雅得。18日的俄美会谈主要是为了恢复俄美全面关系，讨论两国总统会晤安排事宜，以及为可能举行的乌克兰问题谈判做准备。

　　日前，美国总统特朗普先后与普京、乌克兰总统泽连斯基通电话，并表示美俄双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，派遣各自团队“立即开始谈判”。特朗普16日又声称，他将“很快”同普京在沙特举行会晤。美俄可能举行单独谈判，令欧洲担忧自己被排除在乌克兰和平进程之外。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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