打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：多极化的世界正在成为新的现实

2025年02月17日18:31 | 来源：新华社
小字号

　　外交部发言人郭嘉昆2月17日表示，多极化的世界正在成为新的现实。中方坚定推动普惠包容的经济全球化，支撑平等有序的世界多极化。

　　当日例行记者会上，有记者问：今年慕尼黑安全会议聚焦“多极化”。中共中央政治局委员、外交部长王毅在会上发表讲话。发言人能否介绍情况？中国是否是世界多极格局中的成长一极？

　　“多极化的世界是历史的必然，也正在成为新的现实。”郭嘉昆说，“世界需要一个什么样的多极化？王毅外长在慕尼黑安全会议主旨讲话中进一步阐释了中国方案，就是推动平等有序的世界多极化。”

　　郭嘉昆表示，平等体现在权利平等、机会平等、规则平等，核心是大小国家一律平等，每个国家或国家集团都能在全球化体系中找到自己的位置，而不是由少数国家垄断国际事务，更要反对霸权主义和强权政治。

　　“有序体现在确保多极化进程稳定发展，而不会引发新的动荡。”郭嘉昆说，这需要各国共同尊重国际法治，践行多边主义，坚持开放共赢，共同维护联合国宪章宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心地位，推动各国的共同发展。

　　关于中国在世界多极格局中的作用，郭嘉昆说：“王毅外长明确表示，中国必将是多极体系中的确定性因素，将坚定做变革世界中的建设性力量。”

　　“我们坚定维护联合国权威和地位，呼吁提升发展中国家在国际体系中的代表性和发言权，让每个国家的声音都被倾听，每个国家的作用都被重视。我们坚定维护国际法治权威，从不搞例外主义，更不搞‘合则用不合则弃’。我们坚持真正的多边主义，提出‘一带一路’倡议和三大全球倡议，为完善全球治理提供公共产品。我们坚定同各国共享发展机遇，以自身高质量发展和高水平开放，推动普惠包容的经济全球化，支撑平等有序的世界多极化。”郭嘉昆说。（朱超、朱天浩）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部