外交部发言人郭嘉昆2月17日表示，多极化的世界正在成为新的现实。中方坚定推动普惠包容的经济全球化，支撑平等有序的世界多极化。

当日例行记者会上，有记者问：今年慕尼黑安全会议聚焦“多极化”。中共中央政治局委员、外交部长王毅在会上发表讲话。发言人能否介绍情况？中国是否是世界多极格局中的成长一极？

“多极化的世界是历史的必然，也正在成为新的现实。”郭嘉昆说，“世界需要一个什么样的多极化？王毅外长在慕尼黑安全会议主旨讲话中进一步阐释了中国方案，就是推动平等有序的世界多极化。”

郭嘉昆表示，平等体现在权利平等、机会平等、规则平等，核心是大小国家一律平等，每个国家或国家集团都能在全球化体系中找到自己的位置，而不是由少数国家垄断国际事务，更要反对霸权主义和强权政治。

“有序体现在确保多极化进程稳定发展，而不会引发新的动荡。”郭嘉昆说，这需要各国共同尊重国际法治，践行多边主义，坚持开放共赢，共同维护联合国宪章宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心地位，推动各国的共同发展。

关于中国在世界多极格局中的作用，郭嘉昆说：“王毅外长明确表示，中国必将是多极体系中的确定性因素，将坚定做变革世界中的建设性力量。”

“我们坚定维护联合国权威和地位，呼吁提升发展中国家在国际体系中的代表性和发言权，让每个国家的声音都被倾听，每个国家的作用都被重视。我们坚定维护国际法治权威，从不搞例外主义，更不搞‘合则用不合则弃’。我们坚持真正的多边主义，提出‘一带一路’倡议和三大全球倡议，为完善全球治理提供公共产品。我们坚定同各国共享发展机遇，以自身高质量发展和高水平开放，推动普惠包容的经济全球化，支撑平等有序的世界多极化。”郭嘉昆说。（朱超、朱天浩）

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