新华社北京2月17日电（记者马卓言、董雪）针对美国国务院官网更新，修改“美台关系事实清单”，外交部发言人郭嘉昆17日在例行记者会上答问时表示，这是美方顽固坚持“以台制华”错误政策的又一例证。中方敦促美方立即纠正错误，停止“以台制华”，停止升级美台实质关系。

郭嘉昆说，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会的普遍共识和公认的国际关系基本准则，也是美方在中美三个联合公报当中作出的庄严承诺。

郭嘉昆指出，历史不容篡改，事实不容否认，是非不容歪曲。美国国务院修改“美台关系事实清单”，在涉台问题上立场严重倒退，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重违反国际法和国际关系基本准则，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。

郭嘉昆表示，“我们敦促美方立即纠正错误，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，慎之又慎处理台湾问题，停止‘以台制华’，停止升级美台实质关系，停止助台拓展国际空间，停止纵容支持‘台独’，避免对中美关系和台海和平稳定造成进一步严重损害。”

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