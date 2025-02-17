新华社拉巴特2月17日电（记者霍晶）针对美国总统特朗普近期多次有关“接管加沙”言论，摩洛哥《如是》杂志日前刊文表示，以“地产商”逻辑解决复杂的国际问题，给美国和全世界带来很强的不确定性，非常危险且荒谬。文章摘要如下：

在某些房地产开发商看来，把旧房子变成豪华的别墅和公寓意味着巨大利润，可以把这些住户的命运推向未知。特朗普就是在用这种逻辑来试图解决一场历时已久、原因复杂的冲突。

加沙地带战火延烧15个多月以来，已有数以万计的无辜平民死伤，逾200万巴勒斯坦人赖以生存的家园被彻底摧毁。特朗普却提议加沙地带应由美国“接管”并“长期拥有”，加沙居民应迁至埃及、约旦等周边国家。

特朗普的相关言论很荒谬，但他是美国的国家元首，人们不得不考虑相关言论成为现实的可能性。美国对某些阿拉伯国家拥有外交和军事影响力，能够推行对加沙地带具有威胁性和毁灭性的命运设想。但阿拉伯国家已经意识到，如果特朗普“接管加沙”的言论成真，代价将非常高昂。

特朗普再度上台后，美国新政府在与国际社会打交道时显得难以预测、高高在上，缺乏协商精神。这给美国和全世界带来很强的不确定性，威胁着本已脆弱的全球平衡。

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