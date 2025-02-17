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特朗普称将“很快”同普京会晤

2025年02月17日15:19 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月16日电（记者邓仙来）美国总统特朗普16日称，他将“很快”同俄罗斯总统普京在沙特阿拉伯会晤。

　　特朗普当天在佛罗里达州西棕榈滩对媒体说：“没有确定时间，但可能很快。”

　　有记者追问两人会晤是否将在本月举行，特朗普没有直接回答，只是重复“很快”，称美俄团队正就此进行商谈。

　　关于此前与普京通话事，特朗普说，“我们谈了很久，谈得很艰难”，美国中东问题特使威特科夫也同普京进行了约3小时的会谈。

　　特朗普称，普京想要“很快”结束俄乌冲突，乌克兰总统泽连斯基也有结束冲突的意愿。

　　当记者询问泽连斯基是否将参与乌克兰问题谈判时，特朗普回答：“是的，他将参与。”

　　针对美国副总统万斯所谓不排除通过军事手段促俄和谈的言论，特朗普说：“我不知道这是否是他说过的话。”万斯此前在社交媒体上说，他的话被美国媒体歪曲。

　　近期，特朗普先后与普京、泽连斯基通电话，并表示美俄双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，派遣各自团队“立即开始谈判”。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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