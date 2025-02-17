新华社伦敦2月17日电（记者金晶）英国首相斯塔默16日表示，英国准备在必要时向乌克兰派遣部队。

斯塔默在英国《每日电讯报》网站16日夜刊发的署名文章中写道：“英国准备在加快乌克兰安全保障工作方面发挥主导作用。这包括对乌克兰军队的进一步支持。英国已经承诺至少2030年前每年向乌方提供30亿英镑。这也意味着（英国）准备好并愿意在必要时派遣我们自己的部队，为乌克兰的安全保障做出贡献。”

自乌克兰危机升级以来，英国领导人从未公开表态考虑向乌克兰派遣部队。斯塔默此前称，英国部队可能会在俄乌冲突结束后参与维护乌克兰安全。

包括斯塔默在内的欧洲领导人17日将在法国巴黎就乌克兰等问题举行紧急会谈。斯塔默在16日的署名文章中称，维护乌克兰的安全，就是维护欧洲大陆安全，维护英国安全。欧洲首先要进一步加强行动，包括增加国防支出，满足自身安全需求。他将在巴黎会谈中向欧洲国家传递这一“非常明确的信息”。

斯塔默同时称，“美国的安全保障对（欧洲）持久和平至关重要，因为只有美国才能阻止（俄罗斯总统）普京再次发动攻击”。他将在“未来数日”会见美国总统特朗普。此外，乌克兰必须在乌克兰问题谈判桌上。

近期，特朗普先后与普京、乌克兰总统泽连斯基通电话，并表示美俄双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，派遣各自团队“立即开始谈判”。美俄可能举行单独谈判，令欧洲担忧自己被排除在乌克兰和平进程之外。

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