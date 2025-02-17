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《哪吒2》杀入北美周末票房前五

2025年02月17日10:28 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶2月16日电（记者高山 谭晶晶）根据美国康姆斯科分析公司的数据，中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）本周末杀入北美周末票房榜前五。《哪吒2》周末三天预估票房收入达721万美元，创下近年来中国国产电影北美首周末票房最高纪录。

《哪吒2》由华人影业有限公司负责海外发行。据了解，自北美当地时间2月14日起，《哪吒2》在北美770多间影院同步上映，受到广泛关注。预售票房和排片量均创下该地区近20年华语影片新纪录。

网络平台数据显示，《哪吒2》仅首周末票房就超越了近年来包括其前作《哪吒之魔童降世》（约370万美元）以及《流浪地球》（约597万美元）等在内的国产热门影片的北美票房。

康姆斯科分析公司是北美电影票房的权威数据分析公司之一。该公司著名电影票房专家保罗·德加拉贝迪安在本周数据公布后，对新华社记者称赞《哪吒2》为“全球票房大片”。他说：“这部精彩绝伦、制作精良的动画电影在全球票房上大获成功，获得了广泛报道，并赢得了令人惊艳的评论，这让它名列当前北美影迷必看电影榜单的最前列。”

德加拉贝迪安指出，《哪吒2》仅仅在数百家北美影院上映就能冲到第五位，殊为不易。本周北美票房冠军为漫威新片《美国队长4》，该片在北美4105间影院上映，票房收入预估为8850万美元。周排名第二的《帕丁顿熊3》预计收入1300万美元，上映影院数达3890间。

康姆斯科分析公司当日公布的数据显示，《哪吒2》已经连续三周登顶全球周末票房榜冠军。

北美影视行业媒体也关注到《哪吒2》成为第一部闯入全球影史收入前20的非好莱坞影片，并预测随着票房继续攀升，《哪吒2》很可能超过《头脑特工队2》登顶全球动画电影票房榜榜首及闯进全球影史收入十强行列。

(责编：艾雯、崔越)

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