打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2025泰晤士河畔云南电影节在伦敦举行

2025年02月17日08:57 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网伦敦2月16日电 （记者许立群）2月15日，2025泰晤士河畔云南电影节在伦敦国王学院举行。

电影节犹如一扇通往云南的神奇大门，展映的多部影片均是深入探寻云南民族风情、历史文化与当代生活的精品佳作，包括《云之南》《巴子的野生庭院》《 茶马古道》《三个摩梭女子的故事》《100个村落 100位传承人》《阿秧白》等。这些优秀影像作品，不仅让英国观众领略了云南的多彩风貌，也进一步推动了中华民族文化在国际舞台上的传播，促进了中英两国在电影、文化及艺术领域的交流与合作。

电影放映结束后举办了座谈交流会，来自中英两国的电影人、学者及文化界人士，就云南文化的全球传播、影像叙事的跨文化交流等议题展开了深入探讨。参加交流的嘉宾有伦敦大学学院访问学者苏俊杰教授，白族舞蹈家及孔雀舞团首席舞者董继兰、出演《王冠》等著名影视作品的英国演员杰克·沃恩、布莱顿青年剧院导演及皇家莎士比亚剧团成员马克斯·戈尔德、英国电影节主席罗西塔·罗伊斯教授、《妈妈咪呀！》等著名西区音乐剧演员路易丝·戈尔德。

本次电影节由中英民族文化交流协会主办，今年是该协会成立十周年。协会自成立以来，一直致力于推动中英民族文化交流，促进多元文化的相互理解。电影节主办方希望今后继续以影像为纽带，深化中英电影文化合作，让更多精彩的中国故事被世界看到。

中英学者、艺术家座谈交流。中英民族文化交流协会供图

中英学者、艺术家座谈交流。中英民族文化交流协会供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部