人民网伦敦2月16日电 （记者许立群）2月15日，2025泰晤士河畔云南电影节在伦敦国王学院举行。

电影节犹如一扇通往云南的神奇大门，展映的多部影片均是深入探寻云南民族风情、历史文化与当代生活的精品佳作，包括《云之南》《巴子的野生庭院》《 茶马古道》《三个摩梭女子的故事》《100个村落 100位传承人》《阿秧白》等。这些优秀影像作品，不仅让英国观众领略了云南的多彩风貌，也进一步推动了中华民族文化在国际舞台上的传播，促进了中英两国在电影、文化及艺术领域的交流与合作。

电影放映结束后举办了座谈交流会，来自中英两国的电影人、学者及文化界人士，就云南文化的全球传播、影像叙事的跨文化交流等议题展开了深入探讨。参加交流的嘉宾有伦敦大学学院访问学者苏俊杰教授，白族舞蹈家及孔雀舞团首席舞者董继兰、出演《王冠》等著名影视作品的英国演员杰克·沃恩、布莱顿青年剧院导演及皇家莎士比亚剧团成员马克斯·戈尔德、英国电影节主席罗西塔·罗伊斯教授、《妈妈咪呀！》等著名西区音乐剧演员路易丝·戈尔德。

本次电影节由中英民族文化交流协会主办，今年是该协会成立十周年。协会自成立以来，一直致力于推动中英民族文化交流，促进多元文化的相互理解。电影节主办方希望今后继续以影像为纽带，深化中英电影文化合作，让更多精彩的中国故事被世界看到。

中英学者、艺术家座谈交流。中英民族文化交流协会供图

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