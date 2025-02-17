新华社德国慕尼黑2月16日电 题：从慕安会透视欧洲科技新窘境

新华社记者郭爽 李超 张章

曾经拥有爱立信、诺基亚等熠熠星光的欧洲，如今已在人工智能等科技领域相对滞后、陷入创新焦虑。美国帕兰蒂尔技术公司防务项目主管麦克·加拉格尔在此间举行的第61届慕尼黑安全会议（慕安会）上说，欧洲人工智能和软件社区缺乏创新，欧洲发展模式的优势已经消失。

美国政府现在推行的“美国优先”技术发展模式正加大欧美分歧，也让欧洲创新陷入窘境。作为曾经的科技强国摇篮，欧洲如今正站在技术发展的十字路口。

欧洲创新陷入困境

人工智能领域，中美发展强劲，留给欧洲的位置还有什么？德国联邦信息安全局局长克劳迪娅·普拉特纳在慕安会上提出了这样的问题。

事实上，通用人工智能竞赛15年前就已在英国开跑。2010年，“深层思维”公司就已在伦敦成立，这要比如今人工智能领域举足轻重的美国开放人工智能研究中心（OpenAI）领先了数年，然而“深层思维”却在多年后因为被美国公司收购而举世闻名。

类似这样“欧洲诞生、美国受益”的例子不胜枚举。在众多前沿技术领域，欧洲并非无所作为，甚至早有战略布局，但由于研发投入不足、人才流失严重等原因，欧洲科研成果转化道路漫长，进展缓慢。不少专家指出，科技领域的溃败，是欧洲最大的困境之一。

从慕安会以及刚刚结束的巴黎人工智能行动峰会等多个国际会议看，欧洲科技发展焦虑感正不断加剧，欧洲领导人越来越担心在全球科技竞争中被边缘化，失去话语权和影响力。尽管欧盟委员会主席冯德莱恩强调，人工智能竞赛远未结束，但她也清楚地知道，“欧洲的模式仍需加速发展”。

“美国优先”施压“安全优先”

美国总统特朗普今年1月上任后，立即在人工智能的发展方面大展拳脚。废止前总统拜登要求为人工智能企业制定监管规则的行政令；宣布打造迄今规模最大的人工智能基础设施项目“星际之门”；要求制定“人工智能行动计划”以“维持和增强美国在人工智能领域的主导地位”……

德国信息技术智库“界面”高级政策研究员莉萨·泽德认为，特朗普正在改变美国对人工智能监管的态度，优先考虑国家安全和行业利益。

明确的“美国优先”立场与欧盟对人工智能的严格监管环境形成鲜明对比。去年夏天，欧盟《人工智能法案》正式生效，成为全球首部全面监管人工智能的法规。今年2月，欧盟又出台有关《人工智能法案》的指南，明确人工智能“禁区”。

负责创业、科研和创新的欧盟委员埃卡特里娜·扎哈里埃娃在慕安会上指出，欧洲一直在技术监管和创新之间寻找平衡，但欧美“在技术监管方面存在分歧”。

不断放宽限制的“美国优先”模式，给“安全优先”的欧洲模式造成不小压力，也让欧洲的科技政策陷入两难窘境：过于严格的监管可能使欧洲公司在竞争中处于不利地位，而监管不足带来安全和伦理风险，违背慕安会众多欧洲与会者强调的“价值观”。

中国提供创新发展新思路

面对与美国在人工智能领域日益加剧的分歧，一些欧洲专家开始将目光投向中国，寻求合作以突破当前的发展困境和窘境。

中国企业深度求索（DeepSeek）推出的人工智能模型被众多欧洲业内人士誉为激发人工智能创新的优秀案例。用更少的时间和成本开发出同等性能或类似性能的模型，这让在人工智能竞争中相对落后的欧洲开发者看到了可以借鉴的经验以及合作的机遇。

法国米斯特拉尔人工智能公司共同创始人阿瑟·门施对媒体表示，在全球人工智能竞赛中，中国人工智能的突破为欧洲提供了启发，“从DeepSeek的成功看到了公司乃至欧洲在人工智能技术领域实现提升的希望”。

在谈到技术监管问题时，中国人民大学国际关系学院教授王义桅在慕安会对记者指出，中国经验值得欧洲借鉴，即发展中规范、规范中发展。人工智能应用不落地，实践就无从谈起，制定的监管措施就很难有针对性。

在本届慕安会上，一些美国代表将制度竞争与技术竞争混为一谈，强调美欧必须团结起来以应对中国，并主张严格限制与中国在科技领域的合作以确保安全。清华大学战略与安全研究中心副主任肖茜在慕安会接受记者采访时表示，这一幕与几年前的慕安会十分相似。2021年，美国劝说欧洲人不要使用中国5G设备；多年过去，美国也没有为那些弃用中国5G设备的欧洲人提供更好的技术方案。

越来越多的有识之士已不再对美国的提议买账。美国人工智能研究所（AI Now）联合执行主任安巴·卡克说：“美国科技巨头成功推动了这样一种说法：任何限制他们继续保持霸权的行为都相当于推动中国前进。这是非常危险的，是一种非常自私的说法。”

欧盟支持的人工智能项目DIVERSIFAIR研究员史蒂文·费特曼指出，某些国家实施科技制裁等行为，不利于人工智能行业的发展。“只有人工智能在全球获得更广泛发展，我们才能拥有更多的创新和发展的源泉。”

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