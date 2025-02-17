新华社德国慕尼黑2月16日电（记者邰思聪 车云龙）为期3天的第61届慕尼黑安全会议（慕安会）16日闭幕。会议期间，各方围绕欧洲安全、俄乌冲突、中东和平等全球安全议题进行了讨论。当前复杂的国际形势下，与会各方仍在诸多问题上存在分歧，安全议题仍将持续成为各方关注的焦点。

会议前，最受关注话题之一是俄乌冲突的解决前景。近期，美国总统特朗普先后与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基通电话。特朗普随后表示，美俄双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，并派遣各自团队“立即开始谈判”。美俄可能举行单独谈判，令欧洲担忧自己被排除在乌克兰和平进程之外，这一动向在会议期间被欧洲各方“口诛笔伐”。

会议期间，最令许多与会方震惊的，是美国副总统万斯抨击欧洲民主、移民等问题的言论，称欧洲的“最大威胁来自欧洲内部”，公开质疑当前欧洲价值观是否值得美国捍卫。万斯的言论随后遭到欧洲各国政要谴责。一些与会者认为，美国政府更迭带来的不确定性正在加剧美欧关系的破裂，跨大西洋鸿沟正在加深，美欧双方在社会价值观和民主本质的更深层次分歧严重。

慕安会主席克里斯托夫·霍伊斯根在慕安会闭幕式上表示，万斯发表讲话后，“我们不得不担心我们的共同价值基础不再稳固。我非常感谢所有站出来重申他们所捍卫的价值观和原则的欧洲政治家们。”同时，他还表示，慕安会传递的信息很明确，“欧洲不是可有可无的”。“我坚信，这个更加多极化的世界需要以《联合国宪章》和《世界人权宣言》为基础的规范和原则。让我们继续坚持这些价值观。”他说。

此外，本届会议还围绕阿富汗、苏丹等地的安全形势，以及气候变化、人工智能、粮食安全、能源等领域话题展开讨论。

慕安会创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”，如今已发展成为国际战略和安全领域的重要年度论坛之一。

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