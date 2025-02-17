新华社伦敦2月16日电（记者郑博非）英国商业贸易部16日公布一项钢铁行业发展计划，并就该计划公开征求意见。该计划旨在确保英国钢铁产业能够保持全球竞争力，并应对美国钢铝关税带来的挑战。

根据这一计划，英国政府将注资25亿英镑支持本土钢铁业发展，鼓励本国基建项目优先使用本土钢材。此外，该计划还将引导钢铁生产企业从高污染的高炉转向电弧炉，加强废钢回收，降低碳排放，推动绿色转型。

英国商务大臣乔纳森·雷诺兹表示，英国的钢铁制造业不仅能创造大量就业机会，还能推动产品创新和对外贸易，并增强英国制造业基础。据估计，仅海上风电行业到2050年就将消耗2500万吨钢材，这一需求将为英国钢铁企业带来210亿英镑的市场空间。

美国总统特朗普10日签署文件，宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税。对此，雷诺兹向英国媒体表示，英国能向美国提供“非常专业化”的钢铁和铝制品。新关税措施将增加美国纳税人的成本，削弱两国贸易关系。

英国钢铁协会警告说，美国钢铝关税将对英国与美国的钢铁贸易带来“毁灭性打击”。数据显示，美国市场占英国钢铁出口的10%，美国钢铝关税预计可使英国每年损失数千万英镑。此外，大量无法进入美国市场的钢铁可能会涌入英国市场并压低价格，对本土钢铁企业造成冲击。

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