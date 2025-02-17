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以总理与美国务卿讨论中东问题

2025年02月17日08:41 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷2月16日电（记者陈君清 冯国芮）据以色列媒体报道，以色列总理内塔尼亚胡16日会见到访的美国国务卿鲁比奥，双方讨论了加沙局势、伊朗等议题。

据悉，这是鲁比奥就任国务卿以来首访中东。内塔尼亚胡在会见后的记者会上说，他正同美国总统特朗普就一系列问题进行合作和协调，双方有“共同的战略”。内塔尼亚胡称，除非被巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）扣押的人员全部被释放，否则“地狱之门”就会打开。

据以色列媒体报道，内塔尼亚胡还表示，以色列将实现其所有战争目标，即消灭哈马斯、确保所有被扣押人员获释，并确保加沙地带不会对以色列构成威胁。他说，美国的“明确支持”将帮助以色列更快实现这些目标。

内塔尼亚胡表示，他同鲁比奥就特朗普提出的“战后加沙计划”进行了讨论。

内塔尼亚胡还说，以色列正和美国“并肩对抗伊朗威胁”。他说，以美均认为，绝不允许伊朗拥有核武器，也必须制止伊朗在该地区的“侵略行为”。他表示，在特朗普的支持下，以色列能够而且将会完成上述（应对伊朗的）工作。

(责编：艾雯、崔越)

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