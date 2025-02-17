新华社金沙萨2月16日电（记者史彧）刚果（金）政府16日证实，反政府武装组织“M23运动”已进入该国东部重镇布卡武。当地媒体报道说，“M23运动”武装人员占领布卡武多个要地。

刚果（金）政府16日下午发布声明说，“M23运动”武装人员当天早上进入南基伍省首府布卡武。刚政府承诺将尽快恢复当地秩序和安全，并呼吁居民留在家中，避免成为袭击目标。

当地媒体报道称，“M23运动”武装人员16日上午占领了包括省长官邸在内的多个要地。

近期，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，“M23运动”在北基伍和南基伍地区不断发起攻势，造成大量平民伤亡和流离失所。

2009年3月，刚果（金）反政府武装“保卫人民国民大会”与政府签署和平协议，加入政府军。2012年，忠于原“保卫人民国民大会”的一些官兵发动兵变，组成新的反政府武装“M23运动”并在刚果（金）东部发动攻势，导致大量平民伤亡。2022年5月，刚果（金）政府将“M23运动”定性为恐怖组织。

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