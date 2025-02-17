打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

刚果（金）反政府武装进入东部重镇布卡武

2025年02月17日08:40 | 来源：新华网
小字号

新华社金沙萨2月16日电（记者史彧）刚果（金）政府16日证实，反政府武装组织“M23运动”已进入该国东部重镇布卡武。当地媒体报道说，“M23运动”武装人员占领布卡武多个要地。

刚果（金）政府16日下午发布声明说，“M23运动”武装人员当天早上进入南基伍省首府布卡武。刚政府承诺将尽快恢复当地秩序和安全，并呼吁居民留在家中，避免成为袭击目标。

当地媒体报道称，“M23运动”武装人员16日上午占领了包括省长官邸在内的多个要地。

近期，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，“M23运动”在北基伍和南基伍地区不断发起攻势，造成大量平民伤亡和流离失所。

2009年3月，刚果（金）反政府武装“保卫人民国民大会”与政府签署和平协议，加入政府军。2012年，忠于原“保卫人民国民大会”的一些官兵发动兵变，组成新的反政府武装“M23运动”并在刚果（金）东部发动攻势，导致大量平民伤亡。2022年5月，刚果（金）政府将“M23运动”定性为恐怖组织。

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部