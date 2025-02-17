中国外交部原副部长傅莹近日在法国巴黎表示，人工智能（AI）全球治理应超越地缘政治干扰，中方愿与国际社会携手，共同促进AI安全发展。

傅莹在此间参加人工智能行动峰会及边会期间作出上述表示。她指出，中国业界已经成立了对应国际上的“AI安全研究所（AISI）”的“中国人工智能发展与安全研究中心”。在中国AI技术应用和安全治理领域存在一个多元化和多样化的生态环境，有多个政府部门和机构、企业在关注和投入安全治理问题。网络的建立可以让大家都有机会参与和分享知识、信息，增强能力建设，同时积极参加国际对话合作。中方参加了伦敦的布莱奇利峰会，一直关注各国AISI进程，中国科技界与各国科技界保持密切沟通。

傅莹谈到，中方对AI风险的关注分为两个层面：一个是应用中的风险。一方面，中国政府早在2017年就制定《新一代人工智能发展规划》，提出AI安全、可控与可持续发展的要求，目前AI已在经济、金融、城市管理、医疗和科研等领域全面应用，风险与挑战并存，政府在鼓励创新与管控风险之间保持平衡，并涌现出一批专门应对AI安全问题的技术创新企业；另一方面，中方着眼未来风险参与国际合作，先后发布《全球人工智能治理倡议》、签署《布莱奇利宣言》，并同各方推动联合国大会通过加强人工智能能力建设国际合作决议，获得140多个国家支持，对AGI（通用人工智能）风险的理论和技术探讨也高度关注，中国科技界与国际同行在认识层面基本同步。

傅莹指出，当前地缘政治的干扰令许多人对中美AI合作不乐观；她回忆2019年基辛格与埃里克·施密特在北京参加AI安全圆桌会时，谈到对AI未来风险的担忧。她曾回应说，如若中美携手与世界各国合作，人类有可能管控机器，但若各国相互排斥并利用高智能机器彼此对抗，机器赢的概率恐怕更大。傅莹认为，当前美国对华科技封锁和打压毒化了全球合作氛围，科技爆发与中美关系受到损害的两条曲线相交加剧紧张局面，美国在AI前沿创新发展迅速、而中国在垂直应用领域领先，两股力量结合才是AI乃至AGI安全、负责任应用的最佳出路，但许多人认为前景似乎不那么光明。中国对中美合作与全球治理保持相对冷静的态度，并提出在分歧上尊重彼此核心利益和重大关切，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则。

（据新华社巴黎电 记者罗毓）

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