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中国食品品牌汇聚美国洛杉矶亚洲新潮食品展

2025年02月17日08:39 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶2月16日电（记者高山 谭晶晶）为期两天的2025年亚洲新潮食品展16日在美国加利福利亚州洛杉矶县落幕，近200个中国食品品牌的约2000种商品亮相展会。

本次食品展在洛杉矶县波莫纳国际展览中心五号馆举办，展区面积近1万平方米，汇聚了来自中国及亚洲其他国家的数百个食品品牌，徐福记、蒙牛、王老吉、山楂树下、海天、元气森林等知名中国品牌纷纷亮相。

负责山楂树下海外运营的红果国际贸易集团董事长赵广才在接受新华社记者采访时表示，希望借此次参展进一步扩大中国优秀民族品牌的国际知名度，加大中国食品企业走向海外市场的力度。

从事食用蘑菇栽培的上海丰科生物科技股份有限公司首席执行官张文宏说，为了进一步扩展北美市场，该公司正与美国合作伙伴在得克萨斯州建设食用菌菇工厂。

作为本次食品展主办方的美国华源食品集团董事长王刚表示，中国食品品牌近年来在北美市场影响力逐渐扩大，随着国际化发展，前景广阔、大有可为。

作为好市多超市合作商之一的凯利博商贸公司总裁格鲁贝尔说，他在此次食品展现场对亚洲食品有了进一步了解。欢迎更多中国食品品牌来到北美市场，为消费者带来越来越多的选择。

美国消费者达维拉表示，他和家人都对中国等亚洲国家的美食感兴趣，中国食品的价格和品质都令他们心动。

(责编：艾雯、崔越)

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