近日，“吴风锡语·春在梅里”2025泰伯庙会暨吴文化发展传承惠民活动在侨乡江苏省无锡市梅里古镇热闹开场。作为江南地区新年开春的第一个庙会，今年的泰伯庙会通过民俗展演、文旅融合、跨国合作等形式，推动传统文化“破圈”走向世界舞台。

今年除夕，无锡作为2025年春晚分会场之一，梅里古镇成为分会场亮点，吸引了海内外超过137万人次前往打卡。法国巴黎十三区负责国际关系与友好城市结对事务议员丹尼尔·陈表示，泰伯庙会是春节在江南的重要组成部分，体现了吴文化的深厚底蕴，并期待通过友好城区的合作，让巴黎十三区与无锡高新区在文化节庆、艺术交流上碰撞出更多火花。

泰伯庙会在2014年被国务院列入国家级非物质文化遗产名录。此次庙会亮点纷呈，以“世界非遗”为核心，融合了多种精彩活动。祭祀仪式庄重肃穆，人们怀着虔诚之心缅怀泰伯开发江南的丰功伟绩；民俗巡游队伍浩浩荡荡，舞龙舞狮、花轿队等传统方阵精彩绝伦，今年还新增了国际友人队、汉服队等特色队伍，展现了多元文化的融合。文化表演更是好戏连台，锡剧、二胡合奏等传统艺术形式轮番上演，文化快闪则将“中国二胡之乡”——梅村的“吴文化”“二胡文化”“红色文化”等元素巧妙融入，让游客在不经意间领略到侨乡梅里民俗文化的魅力。

活动现场，无锡高新区（新吴区）积极拓展文化交流渠道，聘请了一批海内外自媒体大咖、国际友人担任吴文化全球推广使者，为吴文化传播注入了新活力。海内外传播矩阵签约仪式成功举行和江苏省首个游船共享直播空间正式启用，为吴文化传播搭建了更广阔平台。无锡市吴文化研究会落户梅村以及吴文化研学游路线图的发布，将进一步推动吴文化传承与发展。

今年正值中国和欧盟建立外交关系50周年，中欧产业创新区（梅村街道）和无锡文发文化发展集团有限公司、无锡市电影协会、招商银行股份有限公司无锡分行等单位文旅促消费项目成功签约，为吴文化国际交流与合作提供了新契机。

（周俊峰、王卫平）

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