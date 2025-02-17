华人艺术家胡芬妹——

近段时间以来，荷兰鹿特丹举行了多场欢庆中国年活动。在唐人街的一辆有轨电车内，当地市民与华侨华人一起做纸蛇、画扇面、盖蛇形印章；在中央火车站，华人艺术工作者带着市民改造旗袍、编织金丝灯笼。

华人艺术家胡芬妹是欢庆中国年系列活动的组织者之一。身为鹿特丹春节筹委会的一员，胡芬妹策划组织春节庆祝活动已有10余年。每年，她都会邀请荷兰的文化机构和华人艺术工作者开展互动项目。

胡芬妹介绍，受邀的华人艺术工作者大多为华裔二代和三代，他们通过作品展现其视角下的中华文化，并与到访者分享华人移民故事及移民所面临的文化壁垒等。

30年前，9岁的胡芬妹随父母从浙江玉壶移居荷兰。考入阿姆斯特丹艺术学院后，胡芬妹在绘画主题和风格的探索上接连受挫。作为班上唯一的华人，胡芬妹为融入主流而模仿作画，但作品常被老师称为“四不像”。

毕业后，胡芬妹接触到一个艺术项目，负责人琳达对她说“拥抱你的中国根”。胡芬妹受启发，开始以华人移民的故事作为创作主题。她的作品记录了荷兰华人移民开办的餐馆、记忆里的玉壶山水风光，也以抽象的笔法描绘难以获得文化与身份认同的华人后代。

2009年鹿特丹歌剧节期间，由胡芬妹和琳达制作的《中国女孩》上演，将荷兰最早的唐人街与华人的故事呈现给当地观众。剧中运用了川剧变脸艺术，演绎了华人女孩的成长以及应对文化冲突的心路历程。歌剧节结束后，《中国女孩》还在乌特勒支、海牙上演，受到荷兰观众喜爱。

创作之余，胡芬妹走街串巷搜集华人移民的老物件，记录从20世纪初至今的华人移民故事。走访中，胡芬妹听到了许多华人追逐梦想、为华人赢得尊重的故事。她说，大部分老物件的主人已经离世，但他们留下的账本、陶瓷碗、旧相册，见证了华人如何从餐馆柜台后逐步走进当地社会。

为展示这些老物件背后的故事，胡芬妹策划荷兰华人移民展。一些专家学者在观展后联系胡芬妹，进一步了解华人移民在不同时代的生活境遇。胡芬妹还在鹿特丹唐人街创立名为Space101的艺术空间来保存走访所得的物品。艺术空间内同时收藏大量关于华人社区的出版物，供民众免费翻阅。不少华人艺术家慕名而来，将艺术空间当作创意工作场所，举办剪纸、传统中国茶艺、彩色琉璃制作等手工坊。

胡芬妹说，从艰难谋生到成家立业，初代华人移民靠着手艺一点点筑起生活根基，但语言和文化的隔阂让华人社区在当地社会发展较缓。经一代又一代人的努力，华人的声量逐渐提高。华人社区的文化与历史需要被看到，这样才能为华人的生活创造更多机遇。

（据中新社电 作者刘洋）

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