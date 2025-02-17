“赋能型大国”生动诠释了中国始终秉持构建人类命运共同体理念，坚持提供国际公共产品，以实际行动维护世界和平、促进共同发展的大国担当

当前，单边主义破坏国际秩序，保护主义损害全球经济，导致国际社会对世界和平发展前景的忧虑增加。动荡的世界迫切需要稳定性力量和建设性力量。

不久前，有外国学者将中国称为“赋能型大国”。“赋能型大国”生动诠释了中国始终秉持构建人类命运共同体理念，坚持提供国际公共产品，以实际行动维护世界和平、促进共同发展的大国担当。

“赋能”蕴含的理念，与中国传统文化中崇尚和谐共处、共同发展的思想有相通之处。无论是“己欲立而立人，己欲达而达人”强调在实现自身发展的同时帮助他人发展，还是“授人以鱼，不如授人以渔”强调帮助他人的关键在于提升其能力，中国自古以来都追求通过协调与合作实现共同发展。

“赋能”的现实内涵，体现在中国坚定不移办好自己的事，坚持扩大高水平开放，同各国共享发展机遇，担当全球经济增长的重要引擎，积极为完善全球治理提供公共产品，坚定做变革世界中的建设性力量。

在中国阔步走在以中国式现代化推进民族复兴伟业的进程中，处处展现出“赋能”的特点。中国式现代化以构建人类命运共同体为本质要求，决定了中国始终高举和平、发展、合作、共赢旗帜。澳大利亚昆士兰科技大学客座教授鲍韶山指出，在世界多极化的时代，中国式现代化给出了唯一的确定答案：要做一个赋能者——通过去中心化的、均衡的全球经济发展来赋能民族复兴和积极和平。

扩大高水平开放，广阔且充满创新活力的中国市场为各国发展赋能。庞大的消费群体和不断升级的消费需求，让“中国市场”成为“世界市场”。推动制造业外资准入限制措施“清零”，持续优化营商环境，给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇……不断扩大高水平开放的中国，正以海纳百川的胸怀，向世界释放超大规模市场红利，为各国发展提供广阔机遇。

将发展置于国际议程中心位置，中国以实际行动赋能广大发展中国家发展。共建“一带一路”倡议，被普遍认为是中国献给世界的“珍贵礼物”，有效助力共建国家经济增长和发展进步。中老铁路、雅万高铁、匈塞铁路等一批标志性项目，促进了人员、货物、信息等要素的流动，打通发展脉络。推广杂交水稻、提供职业培训、安装太阳能灯等“小而美”项目，契合有关国家发展需求，提升其自主发展能力，促进民生改善。

坚持真正的多边主义，中国以共商共建共享赋能全球治理。中方提出并推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为应对世界变局、破解人类难题贡献中国智慧和中国方案。积极参与气候变化全球治理，切实履行《巴黎协定》，提出《全球人工智能治理倡议》和《人工智能能力建设普惠计划》……面对日益严峻的全球挑战，中国从来没有袖手旁观，而是以前所未有的力度参与全球治理，为全球治理体系注入宝贵的正能量。

在人类命运休戚与共的今天，中国将坚定做“赋能型大国”，以开放、包容、创新、合作的精神，携手各国共同维护和平、促进发展，让“同球共济”、团结协作、互利共赢成为时代的最强音。

《 人民日报 》（ 2025年02月17日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)