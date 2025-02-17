——访突尼斯人民运动总书记助理、新闻事务负责人侯赛姆·沙菲

本报记者 郝瑞敏 李欣怡

“突尼斯与中国是好朋友、好兄弟，两国友好关系源远流长。去年5月，两国建立战略伙伴关系。我们希望进一步推动同中国在经贸、科技、文化等领域的合作，学习中国相关发展经验，并为更多突尼斯民众赴华交流创造机会。”突尼斯人民运动总书记助理、新闻事务负责人侯赛姆·沙菲日前在接受本报记者采访时如是说。

长期以来，突尼斯人民运动积极发展同中国共产党的关系。“近年来，突尼斯人民运动与中国共产党的关系得到了进一步巩固、提升，我对此深感自豪。我们多次派员赴中国参加培训，很多人回来后都对我表示受益匪浅，中国之行让他们开阔了眼界、增长了见识。”侯赛姆说，突尼斯人民运动将继续同中国共产党加强治国理政经验交流，增进彼此了解，密切人员往来。“我们相信，两党间的良好关系将有助于两国赓续传统友谊，不断深化各领域交流合作，为推动突中关系迈上新台阶贡献力量。”

“从共建‘一带一路’倡议，到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，中国积极推进构建人类命运共同体，有力推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。”侯赛姆说，共建“一带一路”激发了经济发展活力，也增进了共建国家间的文化交流和相互理解。“共建‘一带一路’倡议已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，有助于共建国家实现合作共赢。随着越来越多的国家加入共建‘一带一路’大家庭，全球发展将迎来更多机遇。”

侯赛姆长期关注中国发展，曾多次到访中国。他表示，在中国共产党领导下，中国政府规划了科学发展路径，并有效推动相关政策落地实施，取得了令人瞩目的发展成就。“得益于中国共产党的领导以及稳定的政治、社会环境，中国在脱贫攻坚、经济发展、科技创新等领域的成果丰硕。”侯赛姆对中国脱贫攻坚的成就印象尤为深刻，“中国提出精准扶贫，通过培育优势产业、改善基础设施等方式，打赢了脱贫攻坚战，实现了全面小康，增进了人民福祉。”

2023年9月，侯赛姆受邀前往中国新疆维吾尔自治区考察。“刚出机场，我就发现，那里的人们脸上有着灿烂的笑容，眼神里也满是喜悦，不时有人与我们打招呼。在前往市区的路上，一幢幢极具当地特色的建筑从身边掠过，整座城市体现着现代与优雅。那一刻，我意识到，中国的发展并不局限于人们经常看到的东中部地区，而是涵盖了整个国家。”

“当地民众热情地邀请我去他们家中做客。交流中，我了解到他们工作稳定，生活幸福，生存权和发展权得到充分保障。这趟旅程让我感受到中国民族文化的多样性，看到了不同民族人民和谐相处的场景。在新疆，多民族文化绚丽多彩，共同构成一幅宏大的文明画卷，和谐共美，缺一不可。”侯赛姆表示，中国共产党致力于领导全国各族人民走向发展繁荣，实现中华民族伟大复兴。“这一共同目标产生了强大凝聚力，让各族人民紧密团结在一起。”

侯赛姆表示，建交60多年来，突中两国始终相互尊重、平等相待、彼此支持，谱写了发展中国家风雨同舟、守望相助的生动篇章。近年来，突尼斯自中国进口总额不断提升，中国企业在突尼斯开展的项目数量不断增加。中国品牌汽车在当地市场广受欢迎。“希望两国未来能进一步密切卫生、交通、绿色发展、教育等领域合作，加强在工业和科技等领域经验交流，共同推动高质量共建‘一带一路’取得更多成果。”

当前，百年变局加速演进。“一个坚持高水平对外开放的中国对世界十分重要，更多发展中国家将从中国市场和中国发展经验中受益。”侯赛姆表示，中国进一步扩大高水平对外开放，积极倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，将推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

《 人民日报 》（ 2025年02月17日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)