本报记者 谢亚宏

驱车前往位于多瑙河畔的塞尔维亚小镇科斯托拉茨，一路上高压线塔不断映入眼帘。塞尔维亚最大的发电厂之一——科斯托拉茨电站就位于这座小镇。这里数十年来一直为周边城市乃至全国提供着稳定的电力和热能。日前，中企承建的科斯托拉茨电站二期项目正式移交塞方，助力实现绿色转型。

科斯托拉茨电站二期项目由中国机械设备工程股份有限公司承建。项目引进中国产350兆瓦超临界机组，这是塞尔维亚多年来新建的第一台大型发电设施，不仅发电效率高，也更环保。项目投入运营后，电站总装机容量占全国的16％以上，可有效满足塞尔维亚民众日益增长的用电需求。

科斯托拉茨电站二期项目建设的最大特点是注重绿色环保。项目部工程师尼古拉告诉记者，中方在建设过程中安装了先进的脱硫和除尘装置，各项排放参数均优于欧盟标准。发电的剩余废料灰渣还可被固化并加工为混凝土原材料对外出售，不仅减少了扬尘，也增加了电站的收入。

“项目建设过程中，绿色环保是最受重视的环节。”科斯托拉茨电站二期项目部副经理姜玉山告诉记者，一大批中国技术装备通过科斯托拉茨电站项目在欧洲落地并得到认可，对于中欧能源基础设施合作具有重要意义。

在电站角落，一处圈出的空地引起了记者的注意。项目部消防工程师科兰娜·斯塔尔切维奇告诉记者，2022年，项目部在地下管网施工期间发现一处古罗马时期的建筑遗址，距今已经1700多年。“科斯托拉茨在古罗马时期是行省首府，文物古迹丰富。我们立刻停止了这一区域的施工，重新设计方案，使管网全部绕开遗址，并配合当地文物部门进行了几个月的挖掘，终于使这一遗址重见天日。”斯塔尔切维奇表示，项目部将继续与当地政府配合，做好遗址的保护工作。

科斯托拉茨电站二期项目是中塞两国共建“一带一路”能源领域务实合作的重点项目。塞尔维亚总统武契奇表示，科斯托拉茨电站新建机组投入运行后，塞尔维亚电力系统将得到极大加强。塞尔维亚矿业和能源部部长杜布拉夫卡·杰多维奇·汉达诺维奇认为，科斯托拉茨电站二期项目正式移交，充分体现了塞中能源合作的卓越成效。

《 人民日报 》（ 2025年02月17日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)