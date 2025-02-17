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“芙蓉国粹·蜀风雅韵”专场演出在尼泊尔举办

2025年02月17日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社加德满都2月14日电  （记者易爱军）中国四川省艺术家14日在尼泊尔首都加德满都举办两场“芙蓉国粹·蜀风雅韵”专场演出，丰富多彩的节目赢得观众阵阵掌声和喝彩声。

　　在当晚的演出中，来自四川遂宁市春苗杂技艺术团和川剧团的艺术家表演了杂技、长嘴壶茶艺、古筝独奏、舞蹈、魔术和手影，以及变脸、吐火、长绸、水袖等川剧表演。两名演员在手影表演中惟妙惟肖地模拟了狗、鸭子和鸟，不时引发观众会意的笑声。变脸等表演也赢得阵阵喝彩。

　　中国驻尼泊尔大使陈松致辞说，演出展示了艺术表现之美，代表了中国文化充满活力的精神和创造力，希望能够成为增进两国人民文化交流和相互了解的桥梁。

　　尼泊尔外秘拉伊在致辞时表示，此类文化活动一定会巩固两个友好国家之间的文化纽带和民间关系。通过音乐、舞蹈和节日等开展的文化交流显著增强了两国之间“更深层次的联系”。

　　“芙蓉国粹·蜀风雅韵”专场演出是在尼泊尔举办的中国新年系列庆祝活动之一。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月17日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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