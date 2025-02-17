中国科学院研究团队与德国、瑞士等多国科学家和钻探技术人员组成的联合科考队，在中国西藏纳木错开展科学考察活动。图为技术人员在架设湖泊钻探平台。

新华社记者 晋美多吉摄

阿姆尔在实验室观察马铃薯虫害情况。

本报记者 刘军国摄

外国观众在第二届链博会先进制造链展区参观。该展区汇集中外智能制造及先进装备，让观众体验科技前沿成果。

新华社记者 尹栋逊摄

2024年12月，执行中国第四十一次南极考察任务的“雪龙2”号开始南极中山站区域卸货作业。此次考察将重点开展南极秦岭站配套设施设备建设、广泛开展科研和后勤保障领域的国际合作等任务。

新华社记者 黄韬铭摄

纳赛尔（左）在实验室和研究生探讨试验方案。

受访者供图

近年来，许多国家的科研人员来华交流工作，与中国同行一起，在思想碰撞中产生新的火花，在科研合作中孕育新的成果。中国完善科技创新合作体系，以开放的态度推进科技交流，与合作国家共同提升科研能力，为增进世界人民福祉贡献力量。

山东科技大学矿山灾害预防控制重点实验室教授纳赛尔——

“推动科技创新不断向前”

本报记者 王 沛

撒一把绿茶，放几颗红枣枸杞，一壶开水冲下，清甜的茗香扑鼻而来，纳赛尔的一天开始了。“这叫入乡随俗，我现在已经习惯每天喝养生茶。”他说。

纳赛尔是山东科技大学矿山灾害预防控制重点实验室、能源与矿业工程学院教授。2014年，他从伊朗来到山东青岛市，进入中国石油大学（华东）攻读博士学位。“在伊朗人眼中，中国以悠久的历史和丰富的文化著称。大学毕业后，综合考虑个人未来规划、学术研究发展和生活方式，我选择来到中国继续求学。”谈及自己的求学经历，他用流利的中文告诉记者。

博士毕业后，纳赛尔入选中国科技部设立的“发展中国家杰出青年科学家来华工作计划”（以下简称“国际杰青计划”），2019年正式受聘于山东科技大学矿山灾害预防控制重点实验室。这些年，作为地质资源与地质工程领域的专家，他先后在高水平SCI期刊发表论文60余篇，主持和参与国际、国家级、省级科研项目7项。

在教学与科研工作以外，纳赛尔积极参与国际交流、人才引进和联合培养等工作。目前，来自中国、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯、波兰、德国等6国的专家在纳赛尔研究团队，正围绕油气资源的绿色开采和高效利用开展科研攻关。“中国推动‘国际杰青计划’等多种形式的国际科技交流，汇聚了来自世界各地的优秀科研人才，有助于推动科技创新不断向前。”

协助建立伊朗科技部驻中国—上海合作组织地方经贸合作示范区“中伊科技交流办”并担任负责人，推动油气能源方面的多个科研合作项目，协助引进多名外籍人才和企业落户山东……纳赛尔还致力于推动伊中两国各类合作项目，“伊中在常规和非常规油气储层、天然气水合物、地热等能源产业的绿色、低碳、高质量发展方面，合作潜力巨大。”

“中国文化底蕴深厚、人民友好善良、自然风光秀美、食物美味可口，来到中国让我有回家的感觉。”在中国生活多年，已通过汉语水平6级考试的纳赛尔还跟着邻居学会了青岛方言，对“上哪去”“喝啤酒”“吃蛤蜊”等地道口语信手拈来。“我刚来的时候，在山东的伊朗人并不多，如今在青岛工作生活的伊朗人多了很多。”纳赛尔说。

后来，纳赛尔的妻子阿瑞苏也来到中国，在位于山东济南市的山东大学齐鲁医学院学习心血管专业，毕业后成为一名医生。“虽然还是两地分居，不过高铁很方便，我们可以周末相聚。”纳赛尔说。这些年，他和妻子往返济南、青岛两地，见证着中国的飞速发展。“未来，我们希望与更多国际友人分享我们在中国工作生活的点滴，让更多人了解中国的发展、参与中国的发展。”

浙江大学昆虫科学研究所博士后阿姆尔——

“希望成为埃中科技交流与合作的使者”

本报记者 刘军国

观察马铃薯上害虫的生存状态、给植物喷洒纳米农药、记录实验数据……在位于浙江大学紫金港校区的浙江大学昆虫科学研究所里，阿姆尔正悉心照料马铃薯，进行虫害防治实验，为撰写相关论文做准备。

阿姆尔已在杭州生活了5年。不论严寒酷暑，每天早上8点，他都会准时骑上电瓶车，来到5分钟车程外的研究所，开启一天的科研工作。

2019年11月，曾就职于埃及亚历山大大学农学院的阿姆尔，参加了“国际杰青计划”，来华工作交流。一年期满后，他申请了浙江大学农业与生物技术学院的博士后。

“在中国高校的工作和交流让我开阔了思路，学到许多农业领域前沿科技，以及如何用新技术防治虫害。”阿姆尔说，近年来，中国科学技术发展迅速，并广泛应用于农业生产。农作物虫害防治相关技术和经验让农业生产更安全、更可持续。“我正寻找更安全、对环境更友好的新方法，以保护农作物免受虫害。这些研究将为埃及、中国和其他发展中国家的农业发展和粮食安全带来积极影响。”

“跨越国界、分享知识、交流看法，这对科学研究意义重大。”在阿姆尔看来，中国通过“国际杰青计划”等形式鼓励不同国家科学家加强交流，有助于像他这样的青年科研人员快速成长。

在导师祝增荣眼里，阿姆尔非常优秀。“阿姆尔近5年发表了8篇高质量学术论文，这样的成绩非常难得。他不仅科研能力突出，助力浙江大学昆虫科学研究所开辟了新的研究方向，还为人热情，帮助其他外国学生共同进步。”祝增荣说，当前各国面临很多共同的研究课题，来自不同国家的科学家有不一样的思路和方法。推动他们之间的学术交流，有助于碰撞出新的火花，让更多创新成果惠及大众。

如今，阿姆尔已经适应了中国江南温润的环境，习惯了中国的便捷生活。“我很喜欢在中国生活，移动支付等新技术覆盖居民的衣食住行，十分方便。在这里，可以吃到各国美食，我有时还会去吃一顿正宗的阿拉伯大餐，一解思乡之愁。”阿姆尔告诉记者，希望能有机会在中国长期工作，也希望自己的研究成果能够推动家乡的农业发展。“将来无论是回埃及还是留在中国，我都希望成为埃中科技交流与合作的使者，让我的研究成果更好地造福社会。”

《 人民日报 》（ 2025年02月17日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)