如果我们谈论科学研究、技术创新和数字化，中国是我们最好的榜样，中国正处于科技进步的前沿。中国在同埃塞俄比亚的科技交流过程中秉持互利共赢的合作精神，埃塞俄比亚的学生和研究人员获得了中国的奖学金，他们学成归来后对本国科技发展起到了关键作用。

——埃塞俄比亚创新技术部部长贝莱特·莫拉

中国积极推动国际科技交流合作，与包括卢旺达在内的发展中国家分享科学成果，为各国科研人员提供交流平台，促进了各国科技进步与发展。我曾在中国工作交流一年，这段经历让我开拓了研究视野，提升了研究能力，为此后的研究工作打下良好基础。现在我的工作重点是发展可持续的农林牧综合生产系统，期待进一步加强同中国的农业科技交流与合作，推动两国农业发展。

——卢旺达农业和动物资源部首席技术顾问亚历山大·鲁蒂坎加

从过去的现金找零，到今天的数字支付，我亲身经历了中国的技术变革，中国科技的飞速发展以及中国民众拥抱科技的态度让我惊叹。近年来，阿中在农业和能源等领域的合作取得了显著进展。未来十年，我们应该更多关注新经济领域的合作，尤其是在科技、创新和数字化转型领域。

——阿根廷—中国民间合作协会执行主席迭戈·马尔克斯

（综合本报记者黄炜鑫和新华社记者报道）

《 人民日报 》（ 2025年02月17日 17 版）

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