波兰、奥地利、智利发展冰雪经济——

本报记者 禹丽敏 刘仲华 谢佳宁

在奥地利小镇基茨比厄尔，滑雪教练带领孩子们学习基础滑雪技能。

本报记者 刘仲华摄

在智利内瓦多峡谷滑雪场，淡季将雪道转换为山地自行车道，用于开展高山骑行运动。

本报墨西哥分社 埃内斯托·多明戈斯摄

波兰扎科帕内的滑雪与休闲设施一应俱全，被誉为“冬季之都”。

本报记者 禹丽敏摄

在波兰“冬季之都”扎科帕内，游客可滑冰、玩雪、泡温泉；在奥地利小镇基茨比厄尔，冰雪旅游和冰雪培训产业为当地发展带来勃勃生机；在智利内瓦多峡谷滑雪场，一年四季皆有景，突破了冰雪经济的时空限定……近日，本报记者走进波兰、奥地利、智利的冰雪旅游胜地实地探访，了解当地在打破冰雪经济季节与地域限制、细分冰雪旅游消费市场、丰富产品和服务供给等方面的做法和成效。

波兰扎科帕内——

打造“运动+休闲”冰雪经济品牌

近日，家住华沙的克里斯托弗一家踏上了前往波兰南部城市扎科帕内的旅程。5个小时的车程，从平地逐渐进入山地，当看到远处银装素裹的山头，预示着离目的地不远了。克里斯托弗告诉记者，扎科帕内有“冬季之都”的美誉，每年他都会带家人来此度假，“冰雪运动与露天温泉、特色美食相结合，让我们忙碌一年的身心得到放松”。

扎科帕内地处塔特拉山脉，是波兰最大的冬季体育运动和登山徒步中心。克里斯托弗一家选择了其所住民宿不远处的一家滑雪场——布佐夫斯基·维尔希滑雪场。3个难度不同的雪道均配有教练，一些初学者正跟着教练学习。即使摔倒在雪地上，人们脸上依然洋溢着运动的快乐。

在扎科帕内，人们可以体验单板滑雪、跳台滑雪、雪地摩托、雪橇、雪鞋行走、溜冰等多种冰雪运动。滑雪场工作人员告诉记者，扎科帕内开展冬季运动已有上百年历史，拥有30多条难度各异的雪道。当地还发挥资源优势，举办多项冰雪体育赛事。每年1月或2月，扎科帕内的维尔卡·克罗齐跳台都会举办跳台滑雪等国际大赛。塔特拉滑雪马拉松也是当地的一张名片，多年来吸引了大批长距离滑雪爱好者。除竞技比赛外，扎科帕内还举办富有地方特色的冰雪节等活动来吸引游客。当地每年冬季吸引的游客数量超过20万。

在不同的滑雪场之间穿梭，山峦之间的木屋鳞次栉比，室外温泉升腾起氤氲雾气。游客在体验冰雪运动后，可以在雪山里泡泡温泉，再品尝一份当地的“猎人炖肉”。扎科帕内通过温泉之旅、美食之旅，延伸了冰雪经济的链条。来自瑞典的滑雪爱好者索伦告诉记者，波兰的滑雪设施较为完备，形成了“运动+休闲”的冰雪经济品牌，为游客提供了多样的旅游体验。

奥地利基茨比厄尔——

滑雪培训学校助力“原地就业”

冬日里的奥地利小镇基茨比厄尔，俨然一个巨大的滑雪场——道路上、屋顶上都堆积着厚厚的雪，路边的人们穿着厚厚的滑雪服、扛着滑雪板朝滑雪索道走去。远处，沿着山脊蜿蜒向下的滑雪道上，不时有滑雪者飞驰而下。

地处阿尔卑斯山北麓的基茨比厄尔小镇常年积雪，每年至少有200天适合滑雪。基茨比厄尔的雪道总长233公里，共有58条索道。乘坐缆车，十几分钟就可抵达海拔近2000米的哈嫩卡姆山顶。山上松林密布、雪道穿梭，滑雪者一闪而过，带起身后片片雪雾。2024年欧洲“滑雪胜地网”将这里评为年度最佳滑雪胜地。

奥地利是冰雪运动强国，世界上第一个滑雪学校就诞生在奥地利。据不完全统计，奥地利目前有超过500家滑雪培训学校和约1.3万名专业教练。多年来，基茨比厄尔小镇依托冰雪资源优势，不断完善滑雪道、索道以及滑雪器械等设施，培育起完整的滑雪培训业务，正成为当地冰雪经济的一张亮丽名片。基茨比厄尔小镇的滑雪培训学校提供从短期到长期的各种培训教程，从小班课到私教课，再到个性化定制课程，丰富的培训内容吸引着全球游客前来学习体验。以5天的短期滑雪培训课程为例，初学者学费在344欧元至428欧元。此外，当地还开办了不少滑雪教练员培训班，学员在通过相应考试后可以“原地就业”。

记者来到位于山脚下的基茨儿童滑雪乐园，一群3岁以上的孩子在专业滑雪教练的带领下，学习基础滑雪技能。教练斯蒂芬正在雪道上滑着“之”字缓缓而下，身后的6个小朋友张着双臂，跟着教练一摇一摆地依次滑下来。每成功练习一遍，斯蒂芬便与孩子们击掌庆祝。斯蒂芬说：“滑雪培训业务的火爆，不但为国内外游客提供便利，也为我们带来就业和收入。”

智利内瓦多峡谷滑雪场——

全季旅游模式让淡季“不淡”

滑雪季，皑皑白雪覆盖的赛道上，滑雪爱好者纵情驰骋。冰雪褪去，青草爬满山野，游客在山间自在骑行，感受大自然的生机勃发。如何做到冰雪经济淡季不淡、旺季更旺？智利内瓦多峡谷滑雪场做了不少探索。

从智利首都圣地亚哥向东驱车约两个小时，就来到南美洲最大的滑雪场——内瓦多峡谷滑雪场。这里不仅吸引来自智利国内的大批滑雪爱好者，还受到北美、欧洲等地区游客的喜爱。内瓦多峡谷滑雪场工作人员布鲁诺·巴斯克斯告诉记者，每年的6月至10月是这里的滑雪旺季，“旺季期间，我们每天接待约5000人，必须提前预订”。

内瓦多峡谷滑雪场分布在安第斯山脉海拔3000米以上地区，占地超过9000公顷，拥有40余条滑雪道。“我们为滑雪爱好者提供多样化选择，除传统的双板滑雪、单板滑雪以及更具挑战性的直升机滑雪外，游客还可以选择在滑雪学校训练，到雪地公园体验其他娱乐设施。”巴斯克斯说。

记者在内瓦多峡谷滑雪场采访时，当地已经进入滑雪淡季，远处安第斯山上只有海拔较高处还能看到冰川或永久性雪盖。此时，滑雪场摇身变成山地活动中心，为游客提供多项有趣的活动和体验。来自乌拉圭的梅赛德斯和达里奥夫妇正从山脚下骑自行车前往内瓦多峡谷滑雪场。他们对记者表示：“我们已经连续8年选择来这里游玩。滑雪季，我们会通过滑雪橇或乘坐缆车来享受冰雪。滑雪淡季，我们来这里徒步或骑行，站在高山上饱览壮美景色，非常惬意。”

依托安第斯山脉丰富的地热资源，内瓦多峡谷滑雪场附近的天然温泉成为冰雪淡季吸引游客的一大亮点。梅赛德斯和达里奥说，这里的露天温泉因安第斯山脉的火山地热活动形成，温度在25至50摄氏度，富含有益矿物质，“我们在这里一边放松身心，一边欣赏安第斯山的美景”。

内瓦多峡谷滑雪场以其得天独厚的自然环境和丰富的活动选择，一年四季吸引游客前来体验不同乐趣。巴西游客乔西尔·席尔瓦对记者表示，除了滑雪季外，春季能在这里进行生态旅行，夏季可以选择高山骑行、徒步登山以及温泉体验和观星之旅，秋季可以来一场葡萄酒之旅和自然文化游览……总之，滑雪场全年都会推出丰富多彩的活动，以满足游客探索安第斯山脉的多样化需求。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2025年02月17日 13 版）

(责编：卫嘉、白宇)