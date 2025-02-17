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日本米价上涨推高家庭生活成本

本报记者 朱玥颖
2025年02月17日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　根据日本农林水产省2月份的最新调查，截至1月27日，日本5公斤装大米的平均零售价为3688日元（1元人民币约合21日元），较去年同期上涨82%，每公斤大米折合人民币近35元。与此同时，日本1月份的批发通胀率跃升至7个月来的高点，达到4.2%，且已连续第五个月呈现加速态势。相关分析认为，日本米价长期居高不下成为推动该国物价上涨的重要原因。

　　日本部分地区从去年7月开始出现“大米荒”现象。据日本媒体报道，东京都、大阪府、福岛县、北海道等地大米供应一度紧张，部分店面大米上架仅几分钟就被抢购一空。相关数据显示，去年12月，日本新米交易价格创下历史新高，达每60公斤24665日元，为1990年有可比数据以来的最高值。大米批发商木德神粮高级执行董事今野稔表示：“现在的新米价格不正常。”

　　由于米价持续上涨，日本农林水产大臣江藤拓近日宣布，将最多投放21万吨政府储备米。日本共同社指出，这是日本首次以保障大米流通为目的而动用储备米。随着大米价格持续上涨，政府希望通过增加流通量以降低超市等的米价。日媒分析说，生产成本和运输费上涨是2024年日本新米价格居高不下的重要因素。此外，去年夏天日本多地接连遭受台风侵袭，导致不少消费者、批发商竞相囤购大米，进一步推高了米价。日本央行预计，未来日本国内大米价格仍将维持在较高水平。

　　米价上涨带动其他物价上涨，日本家庭消费支出出现放缓迹象。根据日本央行最新统计数据，今年1月，日本国内企业物价指数较去年同期上涨4.2%，包括大米在内的农林水产品价格同比上涨36.2%。日本总务省2月7日公布的调查结果显示，受物价上涨影响，日本家庭月均消费支出较上年下滑1.1%，连续2年呈现负增长。此外，日本2024年反映食品支出占家庭消费支出比重的恩格尔系数为28.3%，创1981年以来新高。

　　今年1月24日，日本央行在货币政策会议上决定上调政策利率至0.5%的水平，这是该行时隔近半年再度加息，也是日本政府为应对通货膨胀、促进经济增长的最新举措。不久前，日本政府还推出39万亿日元的经济刺激计划。比如，编制补充预算扩大财政开支，对电力、燃气、汽油价格提供补贴，以及直接向低收入家庭发放现金补助等。伊藤忠综合研究所认为，尽管2024年以来日本物价上涨速度出现放缓势头，但消费者信心尚未改善。

　　（本报东京2月16日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月17日 13 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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