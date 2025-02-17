据新华社华盛顿电 （记者熊茂伶）美国国家运输安全委员会14日发布华盛顿撞机事故调查最新进展。调查显示，事故中的“黑鹰”直升机与客机相撞前正在进行考核飞行，相撞前直升机可能未能听到塔台发出的关键指令。

美国国家运输安全委员会主席珍妮弗·霍门迪在当天举行的记者会上说，撞机前“黑鹰”直升机飞行员正在进行考核飞行。飞行员一般只有通过这种实操考试才能获得执行特定任务的资格。霍门迪说，调查团队认为当时直升机机组人员可能戴着夜视镜，但在事发地里根国家机场所处城市区域，过多人造光可能对飞行员视线造成干扰。

霍门迪还公布了两机相撞前的通信情况。通信信息显示，机场塔台初次提醒“黑鹰”直升机时说，一架飞机正在盘旋、准备进入跑道。直升机驾驶舱语音记录器数据显示，“正在盘旋”的信息可能没有被机组人员接收到。直升机机组随后回复塔台已看到飞机，申请“目视隔离”并得到塔台允许。

《 人民日报 》（ 2025年02月17日 13 版）

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