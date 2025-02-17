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伊拉克加大文物追索和保护力度

过去四年已追回两万四千余件文物

本报记者 管克江
2025年02月17日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　伊拉克外交部与伊拉克文化、旅游和文物部日前在伊拉克博物馆举行仪式，移交一批从日本和瑞士追回的文物。这批文物共37件，其中包括一尊可追溯至公元前8世纪亚述文明时期的太阳神雕像。伊拉克副总理兼外交部长侯赛因在仪式上表示，文物是伊拉克历史和文化的一部分，是民族的骄傲，伊政府将持续同相关国家和国际组织合作，不遗余力追回流失文物。伊拉克文化、旅游和文物部长巴德拉尼表示，这批文物是被非法劫掠的，它们的回归是伊拉克在文物保护方面的重要胜利。

　　伊拉克地处两河流域，拥有悠久的历史和文明。据统计，伊拉克境内有超过1.2万个考古遗址。2003年美军入侵伊拉克后，伊拉克的考古遗址和博物馆藏曾遭到巨大破坏，伊拉克博物馆内至少1.5万件登记在册的珍贵文物流失。此后，极端组织“伊斯兰国”在该国的活动进一步加剧了文物损毁。近年来，伊拉克加大了对流失文物的追索力度。巴德拉尼表示，伊拉克在过去4年已成功追回2.4万多件文物。其中力度最大的行动是在2021年，共追回近1.8万件文物，其中绝大多数来自美国。

　　去年7月，伊拉克总理苏达尼召开内阁会议，要求政府出台一系列措施，加强遗址和文物的保护工作。伊拉克文化、旅游和文物部副部长卡西姆·苏达尼对本报记者表示，目前伊政府的工作分为两大部分。一部分是保护和修缮文化遗址，防止非法挖掘和走私；另一部分是努力追索流失文物。伊政府将逐步为1.2万个遗址现场安装安全护栏，并为每个遗址配备至少20名安保人员。目前，伊拉克南部的遗址保护工作已经启动，在北部摩苏尔等地的遗址保护工作则与联合国教科文组织合作开展。伊拉克的考古遗址数量巨大，工作人员当前主要在南部的济加尔省开展发掘工作。

　　作为伊拉克的国家博物馆，伊拉克博物馆也加强了文物修复工作。博物馆文物修复和维护实验室工作人员阿里·加尼姆介绍，实验室有20多名工作人员。虽然缺乏先进设备和技术，但他们每年能够修复上千件文物。他说：“文物修复和保护是一项精细工作，我们要确保文物处于最佳状态，把文化和历史传承下去。”加尼姆表示，中国高度重视文化遗产传承保护，在文物修复领域拥有先进技术和经验。近年来，伊方向中国派遣了多批文物修复人员，参加培训交流。加尼姆本人就曾到中国接受培训，收获颇丰。“感谢中方对伊拉克文物保护的支持和帮助。”

　　巴格达去年被阿拉伯旅游组织命名为2025年的“阿拉伯旅游之都”。巴格达省省长阿拉维表示，成为“阿拉伯旅游之都”有助于巴格达展示其独特历史文化，推动旅游业发展，巴格达将在2025年举办一系列旅游、文化和娱乐活动。巴德拉尼表示，文物是一种永不枯竭的财富，伊拉克将大力发展文物旅游，为经济发展注入动力。

　　（本报迪拜2月16日电  伊纳斯·易卜拉欣参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月17日 13 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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